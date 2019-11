Les Emirats Arabes Unis vont s'offrir 10 nouveaux hélicoptères géants Chinook

Les Emirats Arabes Unis (EAU) renforcent leurs forces aériennes. A quelques jours de l'ouverture du salon aéronautique de Dubaï, les EAU ont obtenu l'approbation du département de la défense pour la vente de dix hélicoptères de manœuvre CH-47F Chinook (Boeing) et de ses équipements (dont des équipements de survie de Thales), pour un montant estimé à 830,3 millions de dollars. La vente proposée augmentera la flotte d'hélicoptères Chinook, déjà en service notamment dans les forces spéciales émiraties. L'appareil pèse 10,6 tonnes à vide et peut transporter jusqu'à 22,6 tonnes à pleine charge.

"Cette vente proposée soutiendra la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en contribuant à améliorer la sécurité d'un partenaire important dans la région, a estimé l'Agence de la coopération pour la défense et la sécurité (Defense Security Cooperation Agency). Cette vente s'inscrit dans le cadre des initiatives américaines visant à fournir aux principaux partenaires de la région des systèmes modernes qui renforceront l'interopérabilité avec les forces américaines et renforceront la sécurité".