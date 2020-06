Marc Damon (Thales) pressenti fortement pour devenir le prochain patron du GICAT

Selon des informations concordantes, le directeur général adjoint et membre du Comité exécutif de Thales, en charge des activités systèmes d'information et de communication sécurisés, Marc Darmon, devrait être le prochain président du GICAT, le Groupement des industries françaises de défense et de sécurité terrestres et aéroterrestres. Il est pour l'heure le seul candidat à l'élection de la présidence du GICAT, qui doit se dérouler fin juin, début juillet (élection et conseil administration).

"C'est le tour de Thales après Nexter et Arquus", résume-t-on. Et c'est Marc Darmon qui devrait prendre le manche du GICAT après quatre ans de présidence de Stéphane Mayer, PDG de Nexter, qui avait succédé à Stefano Chmielewski (Arquus) président entre 2014 et 2016. Le futur président va arriver dans une période difficile pour le GICAT après l'annulation du salon Eurosatory, qui génère beaucoup de ressources pour cette organisation.

Président du CICS

Diplômé de l'école Polytechnique et de Telecom ParisTech, Marc Darmon a débuté sa carrière chez Alcatel en 1988. Il rejoint Thales en 1998 au sein de l'entité Thales Communications en tant que directeur du département "Réseaux d'Infrastructure". En 2000, il devient directeur général de l'Unité "Réseaux" de Thales Communications. En 2002, il est nommé vice-président "Strategy & Advanced Systems" de Thales Communications. De 2004 à 2006, il occupe les fonctions de directeur général de l'unité "Systèmes Interarmées", regroupant les domaines réseaux de communications et de radio/télédiffusion, les systèmes de commandement, renseignement et sécurité.

Puis, en 2006, Marc Darmon est nommé directeur général de Thales Communications. En 2009, il devient directeur général adjoint du groupe Thales, directeur général de la division Naval de Thales. En 2010, Marc Darmon est nommé Senior Vice President, directeur de l'Audit et du Contrôle Interne du groupe Thales. Au 1er septembre 2012, Marc Darmon devient Senior Vice President, Systèmes C4I de Défense et Sécurité et à ce titre membre du comité exécutif de Thales. Il est, depuis 2013, directeur général adjoint, en charge des activités systèmes d'information et de communication sécurisés. Marc Darmon est également, depuis septembre 2014, président du Conseil des industries de la confiance et de la sécurité (CICS).