MBDA proche de signer une commande géante de Mistral (plus de 1.500 missiles)

Le missilier MBDA est à un pas d'obtenir une nouvelle commande dimensionnante. Pour renforcer leurs capacités de défense antiaériennes respectives, la Belgique, Chypre, l'Estonie, la Hongrie et la France ont signé mercredi un arrangement de coopération cadre pour l'acquisition commune de missiles Mistral. Cette signature concrétise la lettre d'intention signée par les ministres lors de la conférence sur la défense aérienne et anti-missile le 19 juin 2023. Le Mistral 3 est un missile de défense sol-air de très courte portée, fonctionnant en mode « tire et oublie » et pouvant neutraliser de nombreuses menaces (avions de combat et de transport, hélicoptères, drones, missiles de croisière, munitions rôdeuses).

Cette commande à venir « traduit la volonté des pays européens partenaires de coopérer ensemble face aux défis grandissants de sécurité de l'espace aérien »., a expliqué le ministère des Armées dans un communiqué publié mercredi soir. Elle matérialise l'agrégation de la demande des participants, et s'inscrit dans le cadre de l'acquisition conjointe de capacités de défense, éligible aux financements de l'Union européenne (EDIRPA), dont le renforcement des systèmes de défense anti-aérienne et anti-missiles est l'un des axes prioritaires.

Plus de 1.500 missiles

Cette acquisition sera réalisée par la Direction générale de l'armement (DGA) auprès du missilier MBDA. « D'autres pays ont manifesté leur fort intérêt et, avec le soutien des partenaires initiaux, devraient rejoindre prochainement cette coopération. Le volume global devrait ainsi dépasser 1.500 missiles », a précisé le ministère. Entré en service en 1988 au sein de l'armée française, le Mistral, qui peut atteindre des cibles jusqu'à six kilomètres de distance, est facilement opérable et résiste aux contre-mesures.