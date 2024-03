Nouveau record historique du carnet de commandes de MBDA

Les records sont faits pour être battus. Contexte international oblige, MBDA s'y emploie avec méthode. Le carnet de commandes du missilier a atteint fin 2023 un nouveau record historique en atteignant beaucoup plus de 25 milliards d'euros (22,3 milliards en 2022). Et ce grâce à un book-to-bill (ratio commandes sur chiffre d'affaires) autour de 2. Les prises de commandes de MBDA restent sur des sommets. Mais le missilier va-t-il battre son record de commandes de 2022 (9 milliards d'euros) ? En 2023, MBDA a engrangé à l'exportation pour 3,5 milliards d'euros environ (grand export), qui se rajoutent à celles obtenues auprès de ses quatre pays domestiques (Allemagne, France, Grande-Bretagne et Italie). Au global, MBDA a obtenu d'importantes commandes en 2023, en particulier dans les domaines de la défense aérienne, le naval et le terrestre.

Le chiffre d'affaires de MBDA a progressé, passant de 4,21 milliards en 2022 à 4,45 milliards d'euros en 2023. Soit une hausse de près de 6%. Une augmentation moins forte qu'attendue par le missilier. Pour le groupe européen, aujourd'hui le principal enjeu est de livrer les missiles commandés - ce qui représente un énorme défi industriel -, et non plus de prendre des contrats. En revanche, le résultat opérationnel courant fait un bond de près de 30%, passant de 386 millions d'euros en 2022 à 498 millions en 2023. MBDA, qui a très nettement amélioré sa rentabilité, confirme sa solidité opérationnelle et financière, qui vont lui permettre de lancer de grands investissements pour augmenter les cadences de production. En revanche, le résultat net étendu s'est effondré (- 36%) à 449 millions d'euros.

Très forte demande dans la défense sol-air et mer-air



Parmi les grandes commandes enregistrées par MBDA, la France et l'Italie ont mis en vigueur en 2023 une commande géante portant sur des missiles de la famille Aster (2 milliards d'euros environ, dont 1,1 milliard d'euros pour la France). Puis MBDA a signé en avril un nouveau méga-contrat de 2,1 milliards d'euros dans le domaine de la défense sol-air avec la fourniture à la Pologne de missiles antiaérien de courte portée CAMM (25 km) dans le cadre du programme Pilica+. Enfin, le missilier a également obtenu des commandes de systèmes de défense aérienne terrestres de nouvelle génération SAMP/T NG pour l'armée de l'air italienne, puis a et signé un contrat pour la modernisation à mi-vie des systèmes de défense aérienne des frégates françaises et italiennes de la classe Horizon (1,5 milliard au total pour Naviris, Thales et MBDA).

MBDA a également accroché des contrats de moindre envergure comme en Suède avec une commande portant sur la livraison de missiles CAMM pour les forces armées suédoises. En outre, il a également remporté en début d'année en Arabie Saoudite un contrat de 118,7 millions de dollars en lien avec les missiles CAMM pour les navires MMSC (Multi-Mission Surface Combatants). La société TDW GmbH, filiale de MBDA, a été notifiée d'un contrat pour la production et la livraison de 2.600 missiles antichars PARM aux forces armées allemandes (près de 70 millions d'euros). L'année dernière, la France a commandé 200 missiles MMP (350 millions environ) et 20 missiles mer-mer Exocet (78 millions environ).



En 2024, MBDA déjà sur les traces de son record

Fin 2023, le carnet de commandes de MBDA est bien rempli et les programmes de développement continuent d'améliorer les capacités à long terme du missilier dans les domaines aériens, terrestres et navals. Ce qui place MBDA dans une dynamique inédite. Il va continuer à bénéficier de l'augmentation des budgets de défense en Europe et dans le monde. A titre d'exemple, le missilier a signé en juin dernier une lettre d'intention avec la Belgique, Chypre, l'Estonie, la Hongrie et la France en vue d'acquérir plus de 1.000 missiles sol-air très courte portée Mistral.

MBDA compte également sur la mise en vigueur d'une méga-commande signée en 2023 en Pologne, le programme Narew évalué à plus de 4 milliards d'euros. En 2024, il a également signé trois contrats d'une valeur globale d'environ 400 millions de livres (470 millions d'euros) portant sur la modernisation et le maintien en condition opérationnelle du système de défense antiaérienne Sea Viper, qui équipe les destroyers Type 45 de la Royal Navy. Par ailleurs, il a obtenu en Pologne un contrat portant sur le système de défense antiaérienne naval Sea Ceptor, afin d'équiper les trois nouvelles frégates de la classe Miecznik de la marine polonaise.