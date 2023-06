Défense aérienne : MBDA obtient une commande géante de 1.000 missiles Mistral de la part de cinq pays européens

Il y a deux façon d'analyser la lettre d'intention signées par cinq pays (Belgique, Chypre, Estonie, Hongrie et France) qui ont exprimé la volonté commune d'acquérir des missiles sol-air très courte portée Mistral. Pour MBDA, qui travaillait depuis plusieurs mois sur ces projets d'achat, c'est évidemment une aubaine. Le missilier doit à terme engranger une commande totale de 1.000 missiles (500 unités dans un premier temps), selon nos informations, grâce à un FMS à la française (Foreign Military Sales, cet outil qui facilite les ventes d'armement à l'export entre les Etats-Unis et le reste du monde), déjà utilisé dans le cadre du contrat CaMo signé avec la Belgique (vente de 442 blindés). Une intention de commande exprimée par cinq pays déjà utilisateurs du Mistral et annoncée par Emmanuel Macron lundi aux Invalides.

« C'est un très bel exemple de coopération souveraine des Européens sur une gamme qui est tout à fait pertinente et qui n'était pas assez couverte », a précisé le président de la République en clôture d'une conférence sur la défense aérienne à Paris.

Entré en service en 1988 au sein de l'armée française, le Mistral peut atteindre des cibles jusqu'à six kilomètres de distance.

Paris à la remorque de Berlin

Paris a organisé cette conférence à laquelle a finalement participé le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius, initialement annoncé comme absent, pour contrer une initiative lancée par Berlin en octobre Euro Sky Shield, un « bouclier aérien », qui rassemble aujourd'hui 17 pays européens mais pas la France, ni l'Italie, ni la Pologne. Elle prévoit des achats d'équipements allemand, américain et israélien. Ainsi, ce projet entend s'appuyer sur les systèmes anti-aériens Iris-T allemand pour la courte portée, Patriot américain pour la moyenne portée et américano-israélien Arrow-3 pour la longue portée.

La commission budgétaire du Bundestag a approuvé la semaine dernière une première tranche de financement pour que l'Allemagne se dote du système antimissiles israélien de type Arrow 3 dans le cadre de son réarmement décidé après l'invasion de l'Ukraine. Ce système, d'un coût total de quatre milliards d'euros, est doté de radars, de lanceurs et de missiles guidés susceptibles de détruire des cibles au-delà de l'atmosphère. Ce qui agace énormément la France, qui mise sur le système de défense sol-air de moyenne portée SAMP/T, développé avec l'Italie. Un système en service en Ukraine où « il protège des installations clés et des vies. C'est vraiment l'Europe qui protège l'Europe et c'est au fond ainsi si on devait résumer le cœur de notre projet ».

Emmanuel Macron a d'ailleurs vertement critiqué lundi le projet allemand. « Si on a une approche uniquement et d'abord par le capacitaire, on achète tout de suite massivement ce qui est en rayon même si c'est inutile. Et c'est généralement acheter massivement non européen », a-t-il expliqué après avoir donné la leçon sur la défense aérienne : « La question est d'abord stratégique. Elle consiste à savoir quel est l'état des menaces, quelle est la réalité qu'on veut défendre et quelle est la stratégie qu'on veut poursuivre. Et ensuite, qu'est-ce que nous sommes en capacité, nous Européens, de produire? Qu'est-ce que nous devons ensuite acheter? ». Pour autant, la réponse française avec le Mistral n'est pas la hauteur de l'initiative allemande.