NetJets en passe de s'offrir le futur avion d'affaires Cessna motorisé par Safran

A l'occasion de la convention de l'aviation d'affaires NBAA 2018, NetJets a annoncé une option d'achat portant jusqu'à 150 avions Cessna Citation Hemisphere motorisé par le Silvercrest de Safran (30 à 40 millions de dollars par appareils). En 2016, Textron Aviation avait choisi ce moteur de nouvelle génération pour équiper son dernier avion, le Citation Hemisphere. Selon Safran, le Silvercrest est aujourd'hui le seul moteur spécifiquement conçu sur le segment des avions d'affaires haut de gamme à large cabine. Cette annonce crédibilise un peu plus le programme Silvercrest, qui a fait l'objet il y a quelques semaines d'un "accord amiable" entre Safran et Dassault Aviation, qui met un terme à leur différend sur le Silvercrest.

"Nous sommes honorés de cette annonce conjointe, faite par deux leaders mondiaux sur le marché des avions d'affaires. C'est une formidable rampe de lancement pour le succès commercial du programme Hemisphere et du moteur Silvercrest", a estimé le président de Safran Aircraft Engines.

C'est lors de la visite de Textron et de NetJets sur le site de Villaroche cette année que les deux sociétés ont exprimé "toute leur confiance quant aux capacités de Safran et du moteur Silvercrest", a expliqué Safran dans un communiqué "Nous avons constamment travaillé avec Safran pour comprendre les étapes de développement du Silvercrest, a pour sa part précisé le directeur Technique de Textron Aviation, Brad Thress, cité dans le communiqué. Après cette revue, nous restons confiants sur le fait que le Silvercrest est le meilleur choix pour l'Hemisphere et nous sommes ravis de noter l'engagement durable de Safran pour délivrer un moteur à l'heure et conforme à nos spécifications". Le Silvercrest est très stratégique pour Safran : le motoriste français pourra à nouveau démontrer qu'il la capacité de développer et concevoir un moteur complet depuis très longtemps.

NetJets commande 175 jets Citation Longitude®

En tant que client de lancement du programme Citation Hemisphere, NetJets travaille étroitement avec Textron Aviation sur le design de la nouvelle version de l'Hemisphere équipé du Silvercrest, afin de garantir que les performances de l'avion dépasseront les standards d'exigence des propriétaires de NetJets. Le Silvercrest, qui intègre les dernières technologies éprouvées en opération, est dans la classe de poussée, comprise entre 9.000 et 12.000 livres.

"Grâce à une consommation de carburant inégalée, un rayon d'action plus élevée et une plus grande vitesse de croisière, l'Hemisphere équipé du Silvercrest offrira également d'excellentes performances sur des pistes courtes, une vitesse de montée rapide, ainsi qu'une réduction de l'empreinte environnementale", a estimé Safran.

Par ailleurs, Textron Aviation et NetJets ont également annoncé la signature d'une option d'achat pour 175 avions Cessna Citation Longitude® de taille moyenne. Depuis 1984, NetJets a exploité une flotte de près de 500 Citations et cet accord pourrait porter la flotte à plus de 800 avions au cours des 10 à 15 prochaines années. Si elle confirme, la compagnie NetJets pourra être livrée au cours du second semestre de 2019.