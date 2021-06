Paris Air Forum 2021 : suivez les débats sur l'aviation civile

Pour sa huitième édition, le Paris Air Forum 2020 sera exceptionnel. Exceptionnel par la qualité de son programme et de ses intervenants, puisque tous les grands dirigeants des secteurs du transport aérien, de l'aéronautique, de la défense et de l'espace seront présents. Au total une centaine de personnalités partageront leur vision et leur expertise à l'occasion de la trentaine de débats et interviews organisés par les équipes de La Tribune.

Dans le but de couvrir l'ensemble de l'écosystème du voyage et de la mobilité, le Paris Air Forum a décidé de s'ouvrir davantage aux autres secteurs connexes, comme le tourisme, les transports ferroviaire et maritime, mais aussi les cars Macron et la voiture partagée, sans oublier les énergéticiens comme Total ou Air Liquide.

Suivre en direct le Hall entre-deux guerres

Ainsi, Jean-Pierre Farandou, le PDG de la SNCF, Christophe Fanichet, le président de SNCF Voyageurs, Florent Menegaux, Président de Michelin, Jean-Baptiste Maurand, le directeur du port maritime du Havre, Jean-François Rial, le président de Voyageurs du Monde et de l'office du tourisme et des congrès de Paris, Frédéric Mazzella, président de BlaBlaCar, Maud Bailly, directrice générale adjointe d'Accor..., tous viendront débattre sur la transition énergétique des transports avec les personnalités de l'aérien, comme Augustin de Romanet, PDG d'ADP, Anne Rigail, directrice générale d'Air France, Guillaume Faury, directeur général d'Airbus, Olivier Andries, directeur général de Safran, Edward Arkwright, directeur général exécutif d'ADP, Nathalie Stubler, PDG de Transavia.



Environnement et reprise : les deux thématiques phares

En effet, dans l'aéronautique civile et le transport aérien, la transition énergétique occupe une place centrale dans le Paris Air Forum. Elle est l'une des deux thématiques qui sera traitée tout au long de la journée, avec notamment des débats qui s'annoncent passionnants sur les défis de l'avion à hydrogène, le rôle des infrastructures de transport dans la transition énergétique des territoires, la complémarité entre l'avion et le train sur les vols de courte distance, ou encore le tourisme et les possibles changements de comportements des consommateurs après la crise. A tel point que dans ce nouveau paradigme, la question sur l'attrait de l'aviation pour les plus jeunes sera posée dans un débat intitulé "L'aviation peut-elle encore susciter des vocations?"

La reprise est évidemment l'autre grande thématique du Paris Air Forum. A l'heure où la situation sanitaire s'améliore et permet au trafic de redémarrer, des personnalités comme Ben Smith, directeur général d'Air France-KLM, Joszef Varadi, fondateur de Wizzair, Willie Walsh, directeur général de l'association internationale du transport aérien (IATA), Carsten Spohr, le président de Lufthansa, ou encore Akbar Al Baker, le PDG de Qatar Airways, viendront présenter leur vision non seulement sur les conditions de cette reprise mais aussi sur l'évolution du transport aérien au cours des prochaines années. Une reprise que facilitera la mise en place du passeport sanitaire que viendra détailler Thierry Breton, Commissaire européen en charge du marché intérieur.

Suivre en direct la salle des 8 colonnes