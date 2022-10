Le prix du contrat Air Force One renégocié par Trump était trop bas, déplore le patron de Boeing

Coup dur pour Boeing qui a encaissé une lourde perte au troisième trimestre. Elle s'élève à 3,3 milliards de dollars. Elle s'explique par des coûts plus élevés des programmes de défense du groupe avec notamment l'avion présidentiel Air Force One et son ravitailleur KC-46. Dans une interview sur CNBC, Dave Calhoun, le directeur général du groupe américain, a en effet reconnu que le prix obtenu par l'ex-président Donald Trump lors de la renégociation du contrat sur Air Force One début 2018 avait été trop bas et n'aurait pas dû être fixé à l'avance.

« Nos revenus et nos bénéfices ont été fortement affectés par des pertes sur les programmes de développement à prix fixe dans nos activités de défense en raison de la hausse estimée des coûts de fabrication et d'approvisionnement ainsi que de défis techniques », a indiqué dans un message aux employés Dave Calhoun.

« Presque tous les secteurs font face à des défis liés à l'approvisionnement, l'inflation, la main-d'œuvre et la situation macro-économique - et nous ne sommes certainement pas un cas à part », a-t-il ajouté. « Nous sommes réalistes quant à l'environnement auquel nous sommes confrontés et prenons des mesures globales », a-t-il poursuivi.

En bonne voie pour atteindre un flux de trésorerie disponible positif

Concernant la perte par action, ajustée des éléments exceptionnels, elle a été de 6,18 dollars de juillet à septembre, là où les analystes avaient tablé sur une hausse de 2 cents. Son chiffre d'affaires s'est établi à 16 milliards de dollars, en hausse de 4% sur un an mais loin des 17,9 milliards de dollars espérés par le marché.

Bonne nouvelle toutefois : Boeing s'est dit en bonne voie pour atteindre un flux de trésorerie disponible positif en 2022, une mesure qui donne une indication sur la capacité d'une entreprise à investir ou à verser des dividendes à ses actionnaires. Le marché semblait se concentrer sur cet aspect, l'action de Boeing progressant de 1,4% dans les échanges électroniques précédant l'ouverture de Wall Street.

52 737 Max commandés par Alaska Airlines

Autre bonne nouvelle, la compagnie américaine Alaska Airlines a commandé 52 Boeing 737 MAX supplémentaires, a également annoncé, ce mercredi, l'avionneur américain.

La commande, d'une valeur avoisinant 7 milliards de dollars au prix catalogue -jamais appliqué-, comprend 42 MAX-10 et 10 MAX-9. Il s'agit d'une option exercée par la compagnie aérienne, qui exploite déjà 35 MAX.

Si la version MAX-9 d'une capacité de 178 sièges a été certifiée début 2018, les versions MAX-7 et MAX-10 ne le sont toujours pas. Le sort du MAX-10, version la plus grande du moyen-courrier avec 204 passagers, est entre les mains du Congrès américain qui doit décider d'ici à la fin décembre d'accorder ou non une exemption à une loi imposant de nouvelles normes pour le système d'alerte de l'équipage. Le patron de Boeing, Dave Calhoun, avait laissé entendre cet été dans un entretien à Aviation Week que l'entreprise pourrait renoncer au MAX 10 s'il n'obtenait pas de dérogation ou n'était pas certifié avant la fin de l'année.

Le mois dernier, la compagnie canadienne WestJet avait elle aussi annoncé la commande de 42 exemplaires du MAX-10 et posé une option pour 22 appareils supplémentaires.