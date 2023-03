Rafale, satellites... : Thales décroche en 2022 un record de commandes historique

La dynamique commerciale est forte dans tous nos métiers. L'entrée en carnet de 29 contrats de plus de 100 millions d'euros chacun nous permet d'enregistrer un record historique de prises de commandes, supérieures à 23 milliards d'euros », s'est réjoui le PDG de Thales Patrice Caine. Les commandes ont atteint en 2022 un nouveau record historique à 23,55 milliards d'euros, en hausse de 18% par rapport à 2021 (+16% en variation organique, c'est-à-dire à périmètre et taux de change constants). « Le groupe bénéficie d'une dynamique commerciale élevée dans l'ensemble de ses activités », a expliqué le groupe dans son communiqué publié mercredi matin.

Thales a bénéficié entre autres des ventes de l'avion de chasse Rafale de Dassault Aviation à l'exportation (92 exemplaires exportés en 2022, dont 80 aux Émirats arabes unis) et des contrats engrangés par Thales Alenia Space, qui a réalisé une très belle année 2022. Résultat, les ventes de la division Défense et Sécurité ont explosé l'année dernière (25% à 13,95 milliards), affichant la plus forte hausse du groupe : Aérospatial (5% à 5,89 milliards) et Identité & Sécurité numérique (21% à 3,61 milliards). Le ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d'affaires (book-to-bill s'est élevé à 1,34 contre 1,23 en 2021. Résultat, le carnet de commandes consolidé explose et s'élevait à 41 milliards d'euros au 31 décembre 2022. « Un nouveau record historique », en hausse de plus de 6,2 milliards d'euros par rapport à fin 2021, a souligné le groupe dans son communiqué.

Des indicateurs financiers en hausse

Le chiffre d'affaires s'est établi à 17,56 milliards d'euros, en hausse de 8,5% par rapport à 2021 en variation totale, et en hausse de 5,5% en variation organique, tiré notamment par le dynamisme des activités d'Identité et de Sécurité Numériques (DIS). Thales a par ailleurs affiché en 2022 un EBIT de 1,93 milliard d'euros (11% du chiffre d'affaires), contre 1,65 milliards d'euros (10,2% du chiffre d'affaires) en 2021. L'EBIT a fait un bond de 17% en variation totale, et 16% en variation organique. Toutefois, Thales a dû intégrer deux éléments exceptionnels. Les sanctions économiques et commerciales décidées à l'encontre la Russie ont pesé pour un montant de 52 millions d'euros, majoritairement au sein du secteur Aérospatial. D'autre part, l'accord de compensation signé entre l'Australie et Naval Group se traduit par un produit non récurrent de 45 millions d'euros sur 2022.

A 1,55 milliard d'euros, le résultat net ajusté 2022 a progressé de 14% par rapport à 2021 (1,36 milliard). Enfin, le free cash-flow opérationnel s'est établi à 2,52 milliards d'euros (contre 2, 51 milliards en 2021). « Cette performance à nouveau exceptionnelle continue de traduire à la fois les fortes prises de commandes à l'export, les effets de phasage d'encaissement positifs liés à l'exécution des contrats, ainsi que les progrès continus des équipes sur les actions mises en œuvre depuis 2020 dans le cadre de l'initiative CA$H! », a expliqué le groupe.