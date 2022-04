Rafale : le mégacontrat aux Emirats Arabes Unis est entré en vigueur

Fin du faux suspense. Dassault Aviation a annoncé ce mardi avoir reçu "le premier acompte du contrat portant sur l'acquisition par les Émirats Arabes Unis de 80 Rafale".

Signé le 3 décembre 2021 en présence du président de la République, Emmanuel Macron, et du Prince héritier d'Abu Dhabi, Cheikh Mohammed ben Zayed Al Nahyane, ce contrat, par son envergure exceptionnelle, "illustre la puissance du partenariat

stratégique entre les Émirats Arabes Unis et la France", a rappelé l'avionneur tricolore. Il témoigne également de la relation historique, qui lie Dassault Aviation et l'armée de l'air des Émirats Arabes Unis (United Arab Emirates Air Force & Air Defence - UAE AF & AD) depuis sa création.

"Le Rafale démontre au travers de ses qualités opérationnelles évidentes et de son succès à l'export qu'il est aujourd'hui un véritable 'game changer' sur la scène géopolitique mondiale et un outil incontesté au service de l'indépendance et de la souveraineté", a estimé le PDG de Dassault Aviation, Eric Trappier, cité dans le communiqué de l'avionneur.

Le contrat le plus important de la Ve République

Un contrat démesuré en raison du montant des deux contrats, qui est vertigineux : 16 milliards d'euros, dont 14 milliards pour les 80 Rafale au standard F4 fabriqués par Dassault Aviation et 2 milliards pour les armements fournis par MBDA (missiles air-air Mica NG et missiles de croisière Black Shaheen, variante émirienne du Scalp français). Il n'est pas exclu non plus que les EAU achètent également des bombes guidées AASM de Safran. Il est également démesuré par le nombre d'avions de combat commandés par les EAU (80 avions).

Enfin c'est un contrat incroyable au regard de l'histoire longtemps contrariée du Rafale qui a vraiment eu du mal à atterrir aux EAU. C'est aussi tout simplement le plus important contrat d'armement jamais signé par la France au cours de la Ve République.