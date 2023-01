Dassault a réalisé en 2022 une année commerciale incroyable (92 Rafale et 64 Falcon commandés)

Dassault Aviation a enregistré un incroyable bilan commercial en engrangeant en 2022 92 commandes de Rafale neufs à l'export (80 aux Émirats Arabes Unis, 6 en Grèce et 6 en Indonésie) et 64 Falcon. C'est beaucoup mieux qu'en 2021 qui était déjà une très belle année : 49 Rafale (dont 37 à l'export et 12 pour la France) et 51 Falcon. Et que dire par rapport à l'année 2020, qui avait été catastrophique en raison du Covid-19 (15 avions d'affaires vendus et aucun contrat Rafale). Dassault Aviation peut être satisfait : le Rafale s'exporte très bien et la crise de l'aviation d'affaires semble désormais bien dans le rétro. D'autant que le chiffre des commandes de Falcon en 2022 est net des annulations de commandes russes. Ce bilan va également profiter à toute la filière aéronautique militaire et civile française.

En conséquence, l'avionneur tricolore a très nettement regonflé en 2022 son carnet de commandes. Fin décembre, il comptait 164 Rafale (contre 86 Rafale au 31 décembre 2021 et 62 fin 2020) et 87 Falcon (contre 55 Falcon au 31 décembre 2021 et 34 fin 2020).

Livraison de Rafale en nette baisse

C'était anticipé par Dassault Aviation. L'avionneur avait prévenu que les livraisons seraient en 2022 en nette baisse. Il a finalement livré 14 Rafale (contre 25 Rafale export livrés en 2021). Soit un de plus par rapport à ses prévisions (13 Export et 1 France). Les livraisons de Falcon ne compenseront pas le recul des livraisons des avions de combat. Il a remis 32 Falcon dans les mains de ses clients (contre 30 en 2021). Un bilan en-deçà de ses prévisions initiales qui prévoyait 35 avions d'affaires livrés. Résultat, le chiffre d'affaires de Dassault Aviation devrait être logiquement en baisse par rapport à celui de 2021 (7,2 milliards d'euros, dont 5,2 milliards dans la défense). L'avionneur publiera le 9 mars ses résultats annuels complets.