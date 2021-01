Sous-marins : la France va-t-elle renforcer son influence dans la zone indo-Pacifique ?

2021, une année importante pour la France et, particulièrement, pour Naval Group dans la région Indo-Pacifique dans le domaine des sous-marins. Trois pays majeurs de cette région - Inde, Indonésie et Philippines - pourraient lancer cette année des RFP (Request for proposal ou appel à propositions) ou des appels d'offres. Avec les contrats obtenus en Malaisie (deux sous-marins en 2002), en Inde (six en 2006) et australien (douze en 2016), la France pourrait renforcer son influence dans une région où elle a décidé de revenir en force. Les projets d'acquisition de sous-marins aux Philippines (trois), en Indonésie (cinq) et, en enfin, en Inde (six) pourraient ainsi consolider cette tendance.

Faut-il rappeler que la France est complètement légitime dans cette région avec sept départements, régions et collectivités d'outre-mer disséminés entre l'océan Indien et le Pacifique Sud. Ils abritent 1,6 million de ressortissants français et confèrent à la France neuf des onze millions de km² de sa zone économique exclusive. D'ailleurs, le...