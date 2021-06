Spatial : Vivez les débats du Paris Air Forum 2021

Bousculée par le Newspace, par la montée en puissance des milliardaires américains dans l'espace et des pays émergents et par le renouveau des États puissances, l'Europe spatiale, qu'elle soit institutionnelle ou industrielle, doit absolument se réinventer pour ne pas être déclassée demain. De nouveaux dirigeants - Josef Aschbacher à la tête de l'Agence spatiale européenne, Philippe Baptiste au CNES - arrivent dans une période charnière pour l'Europe, dont l'objectif doit être de rester souveraine sur l'ensemble des segments spatiaux (lanceurs, satellites, applications). En dépit de la concurrence que se livrent les pays européens pour le leadership spatial en Europe (France, Allemagne et Italie notamment). Que ce soit en Russie, en Inde, au Japon ou en Chine, les ambitions spatiales traduisent naturellement une volonté politique qui est portée financièrement par les États. C'est aussi le cas aux Etats-Unis avec un modèle différent. L'Europe ne peut pas faire exception...

Le Paris Air Forum, grâce à un plateau exceptionnel d'intervenants dans le domaine spatial, vous donnera des clés pour comprendre et anticiper les tendances de ce secteur stratégique pour la France et l'Europe. Tous les grands dirigeants (politiques, industriels et opérationnels) du secteur, qui ont accepté notre invitation, décrypteront pour vous les tendances à venir dans le domaine spatial. Ils en sont d'abord les acteurs et contribuent à leur manière à façonner ce secteur hautement stratégique pour la France et de l'Europe. Ainsi, le patron de l'ESA Josef Aschbacher indiquera au cours d'une keynote dans quelle direction il compte réorbiter l'Europe spatiale. Puis, il participera à la table-ronde intitulée "Spatial : quelle stratégie de souveraineté en France et en Europe ?", avec Philippe Baptiste, président du CNES, Hervé Derrey, PDG de Thales Alenia space, Jean-Marc Nasr, président d'Airbus Space Systems et André-Hubert Roussel, président exécutif d'ArianeGroup.

Mini-lanceurs, constellations, débris spatiaux, startups

Les projets de mini-lanceurs sont actuellement très en vogue en Europe, notamment en Allemagne où ils sont considérés un petit peu comme un laboratoire de l'Europe spatiale de demain. Dans cette table-ronde intitulée "Quelle place pour les mini-lanceurs en Europe ?", Daniel Neuenschwander, directeur du transport spatial de l'ESA, Jean-Marc Astorg, directeur des lanceurs au CNES, Adrià Argemi, co-fondateur et CEO de Pangea Aerospace, Stefan Brieschenk, COO chez RFA ONE, et Josef Fleischmann, COO chez Isar Aerospace, décrypteront les enjeux qui sont portés par ces nouveaux industriels.

Alors que des projets de constellations se multiplient un peu partout dans le monde, l'Europe hésite encore. La table-ronde "Constellations : quels enjeux pour l'Europe ?" avec Catherine Kavvada, directrice du développement spatial et de l'innovation, à la Commission européenne, Élodie Viau, directrice en charge des télécommunications et es applications, Pascal Claudel, directeur des opérations EUSPA, et Stéphane Israël, PDG d'Arianespace, fera un point sur les ambitions de l'Europe dans ce domaine.

Trente ans après avoir identifié les débris spatiaux comme une menace, la communauté spatiale en a désormais réellement conscience. Lors de la table-ronde "Comment en finir avec la menace des débris spatiaux ?", Luisa Innocenti, responsable du programme Clean Space à l'ESA, Christophe Bonnal, senior expert system à la direction des lanceurs du CNES, Alan Declerck, vice-president, bus dev & strategy de LeoLabs, et

Luc Piguet, président et fondateur de ClearSpace, expliqueront quels sont les enjeux de cette problématique et comment l'espace pourra être débarrassé des débris spatiaux. Un véritable enjeu qui va au-delà des enjeux de récupération de débris...

Enfin, Catherine Kavvada, qui est en charge d'un fonds de 1 milliard d'euros, Paul Verhoef, directeur du programme Galileo et de la navigation à l'ESA, Nicolas Capet, PDG fondateur d'Anywaves, David Henri, PDG fondateur d'Exotrail et Jürgen Ackermann, délégué du pôle Europe de Prométhée, nous expliqueront "comment booster les startups du spatial ?".

