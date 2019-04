Tom Enders, splendeurs et décadence d'un règne qu'il a voulu sans partage

Avec le départ de Tom Enders, c'est réellement la fin d'une époque à Airbus. Celle des géants et surtout des pionniers (Fabrice Brégier, Marwan Lahoud, François Auque et bien d'autres avant...), qui ont participé à la création d'EADS, devenu le 1er juillet 2014 Airbus. Bien sûr, après dix-neuf ans dans les instances dirigeantes du groupe, Tom Enders a lutté pour rempiler et effectuer un troisième et dernier mandat. L'homme est aussi « courageux » selon ses partisans et ses rivaux - que tenace. Et à l'image de John Wayne, l'un de ses « philosophes préférés », comme il l'avait écrit dans un courrier adressé aux salariés en janvier 2018, sa résilience n'est plus à démontrer. Lui qui est un « casse-cou et n'a pas de peur physique », aux dires d'un proche, a mené beaucoup de combats et obtenu de nombreux succès pour sa survie mais aussi pour faire avancer Airbus vers des objectifs ambitieux.

Finalement, sa victoire à la Pyrrhus fin 2017 contre le directeur exécutif Fabrice Brégier (aujourd'hui président de Palantir France) dans un contexte d'affaires de corruption a eu raison de l'indestructible « Major Tom », lui qui a pourtant résisté à la chancelière d'Allemagne, Angela Merkel....