Agroalimentaire : l'espagnol Vicky Foods choisit Chalon-sur-Saône pour s'étendre en Europe

La zone SaôneOr est en train de redorer son blason industriel. Marqué par la faillite de Kodak en 2006, ce territoire situé au nord de Chalon-sur-Saône, proche de l'autoroute A6, recommence à attirer les projets industriels. Après la Société Générale des Techniques (SGT), fabricant de plastiques en 2018, et la future installation de la lyonnaise ITen, spécialisée dans les micro-batteries, une nouvelle pépite va s'installer sur ce « site industriel le plus important entre Paris et Lyon », selon le sous-préfet Olivier Tainturier. Et, « c'est une première pierre qui sent bon ! », annonce-t-il. Pas uniquement parce que le groupe international Vicky Foods (2.700 employés ; 401 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 50 pays ; 3 sites de production en Espagne et en Algérie) produit entre autres des viennoiseries et pâtisseries industrielles mais parce que ce projet augure de belles perspectives de développement économique pour le Grand Chalon.

« Il s'agit du projet de création de valeur le plus ambitieux que notre entreprise familiale ait effectué depuis son origine en 1952 », indique Rafael Juan Fernández, CEO de Vicky foods. Cette nouvelle usine disposera d'une surface totale de 22.900 m2 (environ quatre terrains de football) sur sa première phase de construction, et se composera majoritairement d'un atelier de production et de deux entrepôts dédiés aux matières premières et aux produits finis, auxquels s'ajouteront des espaces de bureaux.

Dès le démarrage des activités prévu pour la fin de l'année 2024, 120 emplois directs seront créés lors de la première phase du projet. Le groupe a acheté 14 hectares et prévoit la construction de trois bâtiments. À terme, son développement pourrait représenter près de 250 emplois directs. Sans compter les perspectives d'emplois indirects auprès des fournisseurs agroalimentaires locaux, de la logistique, des ateliers de maintenance et des services auxiliaires : « Un emploi direct dans l'industrie crée 2 à 3 emplois indirects », précise Sébastien Martin, président du Grand Chalon.

Chalon-sur-Saône : un choix stratégique pour rayonner en Europe

Toutefois, « ce projet ne doit rien au hasard », a souligné la présidente de la région, Marie-Guite Dufay. Depuis 2015, Sébastien Martin, mène une stratégie de réindustrialisation : « Nous aurions pu accueillir des plateformes logistiques et cette zone serait déjà complète mais nous avons fait le choix de privilégier uniquement les projets industriels. » La clé de la réussite est de proposer un terrain clé en main. « Nous réalisons toutes les études préalables. Lorsqu'une entreprise souhaite s'installer, elle n'a plus que son permis de construire à déposer », poursuit-il. Exit ainsi les allers-retours administratifs. C'est notamment ce qui a fait basculer la balance en faveur du Grand Chalon alors même que la zone de convoitise du groupe espagnol s'étendait depuis le Luxembourg jusqu'au sud de Lyon. « Vicky Foods a choisi la Bourgogne-Franche-Comté et plus précisément le Grand Chalon pour sa situation géographique stratégique en Europe, un foncier parfaitement adapté au projet, la proximité des sources d'approvisionnement en matières premières, un interlocuteur unique, la présence d'un environnement économique favorable à notre développement et la forte culture industrielle locale », explique Rafael Juan Fernández. Cette implantation permet à l'industriel d'approvisionner plus facilement le marché français - qui est son deuxième marché après l'Espagne - mais surtout de pouvoir conquérir les pays limitrophes tels que l'Allemagne, l'Italie du Nord, la Suisse et le Bénélux. Afin de l'accompagner, une aide de 1,4 million d'euros de la région Bourgogne-Franche-Comté a été adoptée en mai 2021. Le groupe agroalimentaire a également bénéficié d'une aide de l'Etat de 400.000 euros dans le cadre du Plan de relance.