Le dijonnais Icarsoft France surfe sur le succès du diagnostic automobile pour les particuliers

Depuis l'arrivée de l'électronique dans les véhicules, le besoin de détecter d'éventuels dysfonctionnements informatiques n'a cessé de croître. Au début réservés aux professionnels de la mécanique, dans les années 2010, les systèmes de diagnostic automobiles sont progressivement devenus accessibles aux particuliers. Pouvoir faire son propre diagnostic et détecter les pannes devient alors à la portée de tous. De quoi doper l'activité de tout un secteur :

« Le marché des outils de diagnostic automobile était évalué à environ 25 milliards de dollars en 2020, et il devrait atteindre une valeur d'environ 38 milliards d'ici 2026 tout en enregistrant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de plus de 5,8% au cours de la période de prévision 2021-2026 », pointe un rapport du cabinet américain Mordor Intelligence.

Ce marché de niche a séduit Pierre Berton, dès 2012, lorsqu'il a commencé par créer son auto-entreprise sur le coin de la table de sa salle à manger. « Je cherchais un produit qui dégage de belles marges et avec peu de concurrents », se souvient-t-il. Amoureux de l'automobile et attiré par le e-commerce, le jeune entrepreneur démarre par des outils génériques d'entrée de gamme, autour d'une quinzaine d'euros, tels que des adaptateurs pour brancher la valise de diagnostic sur les voitures anciennes. « Au départ, je vendais uniquement sur des marketplaces, telles que Amazon, Cdiscount, Ebay, pour me faire connaitre sans créer de site internet », confie Pierre Berton. Face au succès des ventes en ligne, l'entrepreneur cherche une marque à développer en France et se rend en Chine, à Shenzen, où il rencontre les dirigeants d'une jeune marque chinoise, Icarsoft, créée en 2014, qui cible principalement les particuliers. « Shenzen est au diagnostic automobile ce que la Silicon Valley est à la technologie », raconte Alice Berton, co-fondatrice de l'entreprise.

Le couple tente le pari d'importer la marque en France, en commençant par traduire toutes les notices et les logiciels. Une première étape obligatoire pour un développement dans l'Hexagone. « Dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'anglais ne pose pas de souci, mais si nous voulions nous implanter en France, il fallait passer par la traduction », assure Alice Berton. En 2019, le site Internet Icarsoft France voit le jour. Aujourd'hui, entre 120 et 200 commandes y sont effectuées chaque jour. Ce qui représente un chiffre d'affaires de 800.000 euros environ par mois.

L'idée n'est pas de remplacer le concessionnaire

La crise économique et celle du Covid ont contribué au développement de ce marché. « Les gens avaient moins d'argent et plus de temps pour faire eux-mêmes », constate Alice Berton. Réaliser un diagnostic simple chez un garagiste coûte environ 50 euros, mais, par exemple, il faudra compter 150 euros pour la régénération du filtre à particules ou une vidange.

Fabriquées en Chine, les prix des valises chez Icarsoft varient entre 60 et 5.000 euros. « Les outils que nous vendons le plus, varient entre 250 et 400 euros. Il suffit de deux diagnostics ou deux entretiens et le produit est amorti ! », souligne Alice Berton. Les plus chers sont réservés aux professionnels et proposent une multitude de fonctionnalités. Car, l'utilisation d'une valise de diagnostic ne permet pas de réaliser une révision constructeur. C'est un outil pour détecter des défauts sur les véhicules, tels que le toit ouvrant, un souci avec une vitre électrique, la reprogrammation des injecteurs ou le calibrage de l'angle de braquage. « Elle se branche via la prise OBD qui se trouve généralement sous le volant et qui est comme la prise USB sur nos ordinateurs », explique Alice Berton. En 2001, ces prises OBD ont été harmonisées selon les normes OBD 2 afin que toutes les marques utilisent la même technologie.

Les marchés américains et canadiens en ligne de mire

Depuis deux ans, le couple d'entrepreneurs, expert en webmarketing, a convaincu la marque chinoise et a obtenu une licence exclusive sur les ventes de la valise Icarsoft en France, en Italie et en Espagne. Mais, ces derniers ne comptent pas s'arrêter là : « Grâce aux marketplaces, nous pouvons toucher toute l'Europe, notamment le Royaume-Uni, l'Allemagne et les pays du nord, anglophones », explique Alice Berton. Un développement qui se poursuit même outre-Atlantique avec en ligne de mire : les Etats-Unis et le Canada. La startup est en effet autorisée à vendre en Amérique du Nord, à condition de respecter un prix de vente minimum. « En envoyant du stock dans les entrepôts Amazon, c'est tout un marché qui s'ouvre à nous avec de belles perspectives », se réjouit la co-fondatrice.

En Chine, la société Icarsoft a pour politique de laisser la vente de ses produits à des revendeurs. Ceux-ci ne souhaitent pas s'occuper eux-mêmes de la distribution des produits « à l'unité ». « Cela leur prendrait bien trop de temps, ils préfèrent se concentrer sur la R&D et la gestion de quelques gros revendeurs », précise Alice Berton. Pour l'heure, deux containers sont arrivés cette semaine en Côte-d'Or, en provenance de l'Empire du Milieu.

L'ambition d'Icarsoft France est de réaliser, en 2023, le même résultat que son principal concurrent en France, Autel, basé à Colmar, qui est présent depuis 2005 sur le marché et engrange 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. « En 2022, nous avons réalisé 9,3 millions d'euros de chiffre d'affaires », précise Pierre Berton. L'équipe de 5 collaborateurs pourrait également s'agrandir avec 2 à 3 embauches courant de l'année.