Comment DB Groupe veut étiqueter LVMH

Soutenu de 2018 à 2020 par le dispositif d'accélération de Dev' up, DB Groupe mettra en application dès cette année les enseignements dispensés et le diagnostic d'entreprise établis avec l'agence de développement de la région Centre val de Loire. Pour tenir une feuille de route ambitieuse, les efforts porteront sur le plan productif. A ce titre, l'entreprise fondée en 1991 par Dominique Bourin et présidée par Alexandre Burgot-Devrin,...