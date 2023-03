Guillaume Mulliez, membre de la famille du fondateur d'Auchan, est décédé

Membre de la puissante famille d'entrepreneurs du Nord, propriétaire d'Auchan et Decathlon, Guillaume Mulliez est décédé lundi 13 mars dans une avalanche, a-t-on appris par l'entourage de la famille, confirmant une information de BFMTV.

Les CRS de Modane ont confirmé un décès dans une avalanche lundi, sans détail sur l'identité de la victime. « Quatre skieurs allaient de la station de Valfréjus en direction du col de la Vallée Etroite (Maurienne) pour rejoindre un refuge côté italien » lorsque l'avalanche s'est produite, lundi vers 13 heures, ont-ils indiqué à l'AFP.

« Un pan de montagne enneigé est parti et ils se sont fait prendre dans une coulée à une altitude de 2.390 mètres », poursuivent les CRS. « Un des quatre randonneurs a été enseveli et rapidement trouvé et sorti mais malheureusement, le médecin n'a pas réussi à le ranimer ». « Le Bulletin d'estimation du risque avalanche était à 4 sur 5 », notent-ils.

Âgé de 61 ans, Guillaume Mulliez était l'un des descendants de Louis Mulliez, qui fut « l'un des fondateurs de l'écosystème de l'Association Familiale Mulliez qui a conduit à la création d'Auchan », selon l'entourage de la famille. Il était un cousin éloigné de Gérard Mulliez, fondateur d'Auchan.

« Un formidable entrepreneur »

Après avoir travaillé pour Phildar, l'entreprise de fil à tricoter fondée en 1922 à Roubaix par Louis Mulliez, Guillaume Mulliez avait créé Dimo Software, une société de logiciels de gestion pour les entreprises.

« Guillaume était un formidable entrepreneur qui a réussi par son travail et sa capacité d'innovation. Son entreprise DIMO Software est l'un des fleurons d'Auvergne-Rhône-Alpes, a souligné Philippe Guerand, président de la CCI d'Auvergne-Rhônes-Alpes sur Twitter. Guillaume était aussi engagé au service de l'intérêt général. Avec son association 60000 rebonds, il s'était investi dans l'accompagnement des entrepreneurs en difficultés. Il les aidait à se reconstruire et à rebondir ».

"Nous perdons un homme de grande #valeur et je veux rendre un #hommage appuyé à tout ce qu'il nous a apporté.



J'exprime également mon affection et mon soutien à sa famille, ses associés et ses collaborateurs."



Philippe GUERAND, Président de la @CCI_ARA pic.twitter.com/mdS9wnTMI5 — CCIAuvergnRhôneAlpes (@CCI_ARA) March 14, 2023

« Emporté en montagne, dans un environnement qui lui était cher, il occupait depuis 2016 la présidence de la Fédération Nationale de 60.000 rebonds qui rassemble les 10 associations territoriales, peut-on lire sur la page Facebook de l'association. Depuis sa prise de mandat, il avait œuvré d'arrache-pied à développer (l'association) 60.000 rebonds, ne ménageant pas ses efforts quand il s'agissait d'accompagner les entrepreneurs en liquidation, pour lesquels il pouvait traverser la France simplement pour prendre part à une réunion mensuelle ».

Avec 22 milliards d'euros en 2022, la famille Mulliez se plaçait en huitième position des plus grandes fortunes françaises, selon Challenges.

(Avec AFP)

Lire aussi : Guillaume Mulliez, le battant, sur La Tribune Auvergne-Rhône-Alpes