Salmonelle : Lactalis contraint à un retrait massif de laits infantiles

Bercy explique dans son communiqué de ce dimanche que les mesures prises par le groupe depuis le 2 décembre, ordonnées après la contamination par des salmonelles de 20 bébés âgés de moins de 6 mois qui avaient consommé ces produits, ne sont "pas de nature à maîtriser le risque de contamination" par ces bactéries.

En effet, cinq nouveaux cas de salmonellose ont été déclarés chez des nourrissons cette semaine, dont l'un avait consommé un lait de riz qui ne figurait pas parmi les produits rappelés le 2 décembre. Or les investigations menées depuis le 2 décembre "ont permis d'identifier et de confirmer le lien entre ces contaminations et la consommation de produits de nutrition infantile issus des chaînes de production du groupe LNS" (Lactalis Nutrition Santé), a indiqué Bercy.

Le ministère a demandé aux parents, "dans la mesure du possible, de ne pas (...) utiliser" les produits concernés par les nouvelles mesures de retrait et rappel, essentiellement vendus sous les marques Milumel et Picot, mais aussi Carrefour.

Énormes quantités de produits concernées

Elle concerne une large gamme de laits premier et deuxième âge, lait-relais, poudres, avec ou sans lactose, à base de protéines de riz... Certains sont disponibles uniquement en pharmacie. Y figurent également des produits estampillés Algérie, Bangladesh, Chine, Soudan, Géorgie, Liban ou Royaume-Uni.

Un porte-parole de Lactalis, reconnaissant que les quantités concernées sont "énormes", a évoqué une "cause probable de contamination survenue sur l'une de nos tours de séchage (de l'usine de Craon) dans la période du 1er au 6 mai". "Par précaution, il a été décidé de procéder à un rappel plus large de l'ensemble des produits fabriqués depuis le 15 février", a-t-il ajouté.

Lactalis a arrêté ses installations ce week-end, "afin d'y engager des mesures de nettoyage, de désinfection additionnelles, renforcées, pour le futur", y compris dans l'autre tour de séchage, selon le porte-parole. "On arrête tout!", a-t-il insisté, évoquant un "principe de précaution très large".

L'usine ne pourra reprendre sa production sans "mesures correctives", a indiqué à l'AFP le directeur général de la Santé. Il faut que l'entreprise fasse un plan de correction de sa production pour être capable de rouvrir sa production de laits en poudre", a-t-il ajouté.

Informations et conseils

Bercy a précisé que les enfants vont bien, mais les salmonelloses, ces intoxications alimentaires allant de la gastroentérite bénigne à des infections plus graves, sont potentiellement plus dangereuses pour les jeunes enfants, les personnes âgées ou celles dont le système immunitaire est affaibli.

Le liste des lots concernés est disponible sur le site du ministère de la Santé, www.solidarites-sante.gouv.fr. La direction générale de la Santé a ouvert le numéro d'information gratuit 0800 636 636 (7 jours sur 7, de 09H00 à 20H00), tandis que celui de Lactalis, le 0800 120 120, sera accessible jusqu'à 23H00 dimanche, puis de 09H00 à 20H00 à partir de lundi.