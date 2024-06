Automobile : Alpine lance officiellement sa petite citadine électrique

Alpine promet les sensations de sa célèbre A110... renfermées dans une petite citadine baptisée A290. La marque premium de Renault va présenter officiellement son premier modèle de sa gamme 100% électrique aujourd'hui, en amont des 24H du Mans où le groupe est engagé avec sa nouvelle Hypercar. D'ailleurs, dès l'arrivée en gare, difficile de passer à côté des affiches de publicité aux couleurs d'Alpine. La petite A290 ressemble pour beaucoup à la future R5 que lancera la marque au losange dans quelques mois : assemblées toutes les deux dans l'usine de Douai, arborant fièrement leur fabrication française et bénéficiant des batteries issues de l'usine Verkor dans le Nord de la France dès l'été 2025. Cette A290 se distingue toutefois par sa sportivité grâce à ses 180 chevaux en versions de base et jusqu'à 220 chevaux en version GT Premium.

À l'extérieur, on retrouve tout de même le style Alpine et les quatre phares, mais cette fois en forme de croix, rappelant les voitures de rallye, et la célèbre couleur bleu du même nom que la marque. Sa petite batterie lui permet d'atteindre les 380 kilomètres d'autonomie, à condition que la conduite soit assez souple. Cette citadine devrait arriver dans les concessions fin 2024 en Europe, à un prix autour de 38.000 euros en entrée de gamme.

Du premium avant tout

Car si elle est déclinée en citadine moderne, l'Alpine reste avant tout une sportive haut de gamme. Son volant est inspiré de l'univers de la Formule 1, les sièges sont chauffants et 26 aides à la conduite sont disponibles dans le véhicule. La sportivité se mesure à la propulsion, en passant de 0 à 100 km/h en 6,4 secondes, une première pour un véhicule de ce type. Principale nouveauté de l'A290 : la fonction Overtake, un petit bouton rouge sur le volant qui permet de délivrer un surcroît de puissance le temps de l'appui et ce, pour une durée de 10 secondes.

Et pour ne pas perdre les amateurs de bruit de course, les équipes d'Alpine ont également créé un retour sonore.

« Notre A290 est une citadine sportive qui signe l'ouverture d'Alpine auprès d'un public plus large et ressuscite une catégorie oubliée, celle des hot hatches, si appréciée pour le plaisir de conduite qu'elles distillent », s'est ainsi réjouit Philippe Krief, le directeur de la marque.

Cette petite Alpine devrait « séduire les amateurs de style comme les passionnés de performances », a renchéri Antony Villain, le designer de la marque. En réalité, cette A290 est à destination d'une niche.

Un marché de niche

« Elle vise une clientèle urbaine, jeune qui cherche l'équilibre entre les qualités de l'électrique et sa douceur de conduite, mais avec des sensations sportives modérées », détaille Arnaud Aymé, spécialiste des transports chez Sia Partners.

Un nombre limité qui ne permettra pas d'atteindre les objectifs d'Alpine. En juin dernier, la marque annonçait une ambition de chiffre d'affaires supérieur à 8 milliards d'euros pour 2030, ainsi qu'un équilibre financier en 2026. Les volumes de production devront être suffisants pour atteindre une marge opérationnelle supérieure à 10% à horizon 2030, et ce, sans construire de nouvelles usines de production : voilà un projet ambitieux. Depuis le début de l'année, le groupe a vendu 1.152 modèles, contre 586 l'an dernier à la même période. Une hausse qui est loin d'être suffisante. Alpine prévoit ainsi la sortie de sept nouveaux modèles en tout d'ici 2030, dont un Crossover et la future A110 qui arriveront prochainement. « Cette citadine est un pied dans la porte pour les prochains clients », affirme Philippe Krief.

Surtout, Alpine veut s'étendre en dehors de la France, principalement aux Etats-Unis où la marque jouit d'une réputation liée à sa présence en Formule 1. L'Amérique s'est en effet pris de passion pour ce sport, poussé par Netflix et la série « Drive to Survive ». Et Alpine compte bien surfer sur ce nouvel attrait, dans un pays « où la moitié du marché mondial des voitures de sport est là-bas », précise la marque. Ainsi, deux modèles seront destinés au marché américain exclusivement, vers 2027 ou 2028. D'ici là, il faudra garder un oeil sur les ventes de cette petite citadine électrique, une petite révolution pour la marque sportive de Renault.