Automobile : les livraisons de Tesla repartent à la hausse

Les livraisons de Tesla sont reparties à la hausse au troisième trimestre. Entre juillet et septembre, le constructeur américain de voitures électriques a livré au total 343.830 véhicules, soit une hausse de plus de 42% par rapport à la même période de l'an dernier et près de 35% par rapport au deuxième trimestre. Si le trimestre montre le retour d'une progression, elles restent cependant dans la fourchette basse des prévisions des analystes qui tablaient sur un nombre de livraisons compris entre 343.000 et 370.000 livraisons.

Le groupe a également connu une progression de sa production, qui a atteint 365.923 véhicules (+54% sur un an) sur le troisième trimestre en hausse de près de 42% par rapport au deuxième trimestre, mais reconnaît qu'il est « de plus en plus difficile de s'assurer des capacités de transport nécessaires ». Tesla espère contourner les difficultés de transport en ayant « une répartition plus équilibrée de la production entre les différentes régions », notamment depuis l'ouverture de deux usines supplémentaires en début d'année, à Berlin et à Austin, au Texas.

Dans les tuyaux, une construction d'une raffinerie de lithium au Texas

A Austin, le fabricant envisage de construire une raffinerie de lithium. Tesla dit vouloir « transformer du minerai brut et le rendre utilisable en vue de la production de batteries ». Le produit fini, de l'hydroxyde de lithium de qualité batterie, sera expédié par voie routière et ferroviaire vers divers sites de fabrication de batteries de Tesla aux Etats-Unis. Si elle voit le jour, cette usine sera, selon Tesla, la première du genre en Amérique du Nord. Sa construction pourrait débuter au dernier trimestre 2022 et l'activité commerciale y démarrer à partir de fin 2024. Le projet de Tesla intervient dans un contexte d'envolée des prix du lithium en raison d'une forte demande pour ce matériau, essentiel à la fabrication de batteries électriques.

A Berlin, le projet d'usine de batteries « maintenu »

A Berlin, selon les autorités locales, le projet d'usine de batteries est « maintenu », alors que le Wall Street Journal avait indiqué mi-septembre que le groupe américain avait décidé de mettre en suspens son projet d'usine de batteries en Allemagne, en raison de nouvelles subventions dans ce domaine aux Etats-Unis.

Les livraisons pour le dernier trimestre « pourraient être solides »

Malgré tout, estime Daniel Ives, analyste pour Wedbush Securities, « les investisseurs vont être déçus par le nombre de livraisons réalisées ce trimestre, mais voyons ceci plus comme un ralentissement momentané que comme le début d'un atterrissage du rythme de livraison ». En avril, Elon Musk avait estimé que Tesla allait augmenter la cadence au cours de l'année en cours et espérait produire plus de 1,5 million de véhicules en 2022. Sur les neuf premiers mois de l'année, la production atteint 929.910 véhicules, ce qui rend l'objectif vraisemblablement difficile à atteindre. « Les livraisons pour le dernier trimestre pourraient être solides et s'approcher des environs de 475.000 véhicules », estime cependant Daniel Ives.

A l'exception du deuxième trimestre, marquée par la fermeture de son usine chinoise, Tesla est parvenu à faire progresser ses livraisons chaque semestre depuis le début de la pandémie, alors que les autres constructeurs ont ralenti puis parfois fermé des usines, d'abord pour lutter contre la propagation du virus puis du fait des difficultés d'approvisionnement en semi-conducteurs. Le bénéfice net de l'entreprise d'Elon Musk s'est élevé à 2,3 milliards de dollars lors du 2 trimestre 2022, soit presque deux fois plus qu'au deuxième trimestre de l'an dernier. Le groupe prévoit de publier ses résultats trimestriels le 19 octobre.

Zoom - Avec son robot Optimus, Tesla veut bâtir « un avenir d'abondance »

Elon Musk a présenté vendredi deux prototypes du robot humanoïde Optimus, que son entreprise Tesla espère produire un jour par « millions » pour « transformer la civilisation » et bâtir un « avenir d'abondance » où la pauvreté aura disparu. Lors de la conférence, « Bumble C », une première version du robot, a esquissé un salut de la main et une vidéo l'a montré apportant un colis à un employé et arrosant des plantes.

Le patron de Tesla veut concevoir un robot qui, à terme, coûtera « probablement moins de 20.000 dollars », et sera conçu pour être répliqué en « millions d'unités ». Il parie sur des premières livraisons d'ici trois à cinq ans. Le multimilliardaire avait présenté en 2021 ce projet d'un robot pouvant accomplir les tâches répétitives à la place des humains. « Cela signifie un avenir d'abondance, un avenir où il n'y a pas de pauvreté, où les gens auront ce qu'ils veulent en termes de produits et de services », a détaillé le patron de SpaceX (fusées) et Neuralink (implants cérébraux). « Beaucoup de gens pensent que nous sommes juste un constructeur cool », mais Tesla est aussi « le leader de l'intelligence artificielle », a assuré Elon Musk. Il prévoit de tester Optimus dans l'usine californienne du groupe pour prouver son utilité. Il espère que le robot sera un jour « amical » et que discuter avec lui semblera « naturel ». Il a aussi promis des fonctionnalités de sécurité, pour éviter un « scénario à la Terminator ».