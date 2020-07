Face à la crise : l'industrie automobile stoppée net (1/2)

16 MARS

Plusieurs groupes automobiles européens ont annoncé la suspension de leur production en Europe pour faire face à la crise du coronavirus. Pour l'heure, ce sont surtout des sites italiens, français et espagnols qui sont touchés. L'Allemagne, elle, ne sera touchée (pour le moment) que par le biais de PSA, qui y détient deux usines depuis le rachat d'Opel en 2017.

20 MARS

Les marques françaises misaient d'importants espoirs avec l'arrivée de leur gamme sur le segment B (Renault Clio et Captur, et Peugeot 208 et 2008). L'enjeu était de préserver leur leadership avec de fortes ambitions de conquêtes, sur fond de tensions sur la réglementation CO2. Des espoirs douchés par la crise du coronavirus...

25 MARS

L'agence de notation financière a mis sous surveillance pas moins de sept constructeurs automobiles européens, en pleine crise du coronavirus qui les a contraint à fermer la plupart de leurs usines européennes, et tandis que les ventes se sont effondrées.

8 AVRIL

"En France le marché a baissé de 72% sur le premier trimestre. Aux Etats-Unis, la baisse est de 38% alors même que le pays est entré beaucoup plus tardivement en confinement. Le secteur automobile est l'un des trois secteurs les plus impactés par la crise du coronavirus avec le secteur bancaire et le tourisme. Et l'impact est assez homogène, peu de valeurs se distinguent par sa résilience pour le moment dans les chiffres de vente. Nous nous attendons à une baisse de 30% au premier semestre sur l'ensemble du marché mondial, ainsi que des révisions des objectifs financiers de l'ordre de 50%. L'Europe pourrait être davantage marquée." pour Frédéric Rozier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabaud.

21 AVRIL

C'est une première salve de publications qui vient donner la température du marché automobile après un premier trimestre marqué par la crise du coronavirus notamment en Chine. Pour l'heure, les résultats sont encore disparates. Faurecia a été le premier a dégainé lundi en annonçant une baisse d'environ 13% de son chiffre d'affaires sur les trois premiers mois de l'année. De son côté, le groupe PSA déplore une baisse de 15,7% de ses recettes sur cette même période. Seul Plastic Omnium limite la casse avec une baisse limitée de 4,4%. L'équipementier automobile doit cette surperformance (quasiment 20 points au-dessus du marché) à sa faible exposition au marché chinois qui ne représentait que 8% de son chiffre d'affaires en 2019 et sur lequel ses ventes ont plongé d'un tiers au cours des trois premiers mois de l'année.

