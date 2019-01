Carlos Ghosn : nouvelles questions autour de 7 millions de primes et salaire

Carlos Ghosn est détenu au Japon depuis le 19 novembre dernieret inculpé depuis le 10 décembre pour avoir minoré ses revenus entre 2010 et 2015 dans les rapports financiers que Nissan remettait aux autorités boursières, ainsi que pour des minorations de revenus de 2016 à 2018.

Selon le parquet de Tokyo et Nissan, de nouvelles malversations concernant le patron franco-brésilien pourraient être prochainement révélées. Selon « Les Echos », cela pourrait notamment concerner la structure Nissan Mitsubishi BV (NMBV). Celle-ci avait été fondée en juin 2017 aux Pays-Bas par Nissan et Mitsubishi, associés depuis peu, afin de pouvoir attribuer des primes aux employés et aux managers des deux groupes ayant le mieux exploité les synergies entre les deux entreprises.

Il était convenu dès la création de NMBV qu'aucun de ses trois directeurs - Carlos Ghosn, Hiroto Saikawa, de Nissan et Osamu Masuko, de Mitsubishi - ne pourrait bénéficier de ces bonus.

Salarié secret de NMBV

Mais quelques moins plus tard, dès février 2018, le patron du groupe signait avec le secrétariat de la structure un contrat de salarié le rendant éligible à ce système de rémunération.

Conclu avec l'un de ses lieutenants à la tête de ce secrétariat, le « contrat » ne fut jamais révélé aux autres directeurs. Après cette signature, Carlos Ghosn aurait reçu un bonus d'embauche de 1,46 million d'euros puis un salaire annuel de 5,82 millions d'euros, dont un prépaiement du premier trimestre 2019 destiné à lui éviter une hausse d'impôt. Il aurait aussi perçu 498.000 euros de versements non justifiés. Au total, Carlos Ghosn, qui n'a assisté qu'à une seule réunion de la société en août 2018, aurait touché 7 millions d'euros de Nissan Mitsubishi BV entre la création de l'entreprise et son arrestation en novembre.

Enquête élargie à d'autres cadres

Outre son ancien président et son ancien adjoint, Greg Kelly, de Nissan a semble-t-il élargi son enquête à d'autres cadres de l'entreprise proches de Carlos Ghosn. C'est notamment le cas de José Munoz, auquel il avait confié la gestion des activités aux Etats-Unis puis du département performance du groupe. Cet ancien cadre du groupe, qui pourrait détenir des informations qu'il n'a jusqu'alors pas voulu partager, a officiellement démissionné vendredi 11 janvier.

Vendredi dernier 11 janvier, Carlos Ghosn a de nouveau été mis en examen, mais pas été arrêté une quatrième fois. Cela a permis à ses avocats de déposer dans la soirée une demande de libération sous caution, sur laquelle un juge de la cour de Tokyo doit consulter le procureur avant de décider seul mardi ou mercredi prochain.

Le parquet, qui ne pourra s'opposer à cette décision du juge, devrait émettre un avis défavorable à une sortie de prison de celui qui reste aujourd'hui le patron de Renault, et contre lequel il continue d'accumuler de nouvelles charges potentielles.