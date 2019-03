Carlos Ghosn retrouve la liberté après le versement d'une caution de 8 millions d'euros

[Article publié le mardi 5 mars à 7h01 et mis à jour le mercerdi 5 mars à 8h12]

Carlos Ghosn a été libéré ce mercredi 6 février de la prison de Kosuge (Tokyo), après plus de 100 jours passés en détention pour des accusations de malversations financières.

Vêtu d'un blouson, portant un masque sanitaire blanc, une casquette bleue et des lunettes, L'ex-patron de Renault et Nissan est sorti du centre de détention encadré de gardiens avant de s'engouffrer dans une voiture, devant les objectifs de dizaines de caméras et appareils photo.

Une caution de 8 millions d'euros

Le grand patron déchu de l'automobile a payé mercredi une caution d'environ 8 millions d'euros, ouvrant la voie à sa sortie de la prison de Kosuge à Tokyo. Moyennant le versement de cette somme, le tribunal de Tokyo avait accepté la remise en liberté de l'ex-PDG de Renault et Nissan accusé de malversations financières, et un deuxième juge avait rejeté dans la nuit de mardi à mercredi un appel lancé par le procureur.

Carlos Ghosn avait de nouveau affirmé, mardi 5 février, son innocence et s'était dit "résolument déterminé" à se "défendre vigoureusement", après la confirmation de sa libération sous caution. "Je suis infiniment reconnaissant envers ma famille et mes amis qui m'ont soutenu tout au long de cette terrible épreuve", a déclaré M. Ghosn dans un communiqué diffusé par son agence de communication à Paris alors que des médias au Japon ont indiqué que le tribunal de Tokyo avait rejeté mardi soir (heure japonaise) l'appel du procureur et confirmé l'approbation de libération sous caution de l'ex-PDG. Carlos Ghosn devrait prochainement tenir une conférence de presse selon son nouvel avocat Junichiro Hironaka.

Celui-ci, réputé plus agressif, a multiplié les garanties pour convaincre l'autorité judiciaire de mettre fin à cette détention préventive qui dure depuis le 19 novembre dernier. Il a ainsi proposé de placer Carlos Ghosn dans une résidence équipée de caméras de surveillance, et s'est engagé à limiter les contacts avec l'extérieur. Le tribunal a jugé, qu'en outre, le risque de destruction de preuves et de fuite à l'étranger (le passeport de Carlos Ghosn est toujours confisqué) n'était plus avéré.

L'ONU saisie

Cette décision survient également au lendemain de la saisine du groupe de travail de la détention arbitraire de l'ONU par la famille de Carlos Ghosn. La procédure de cette saisine est longue et sa décision est consultative. Elle a néanmoins permis de mettre le système judiciaire japonais sous pression, lui qui est déjà largement critiqué depuis le début de l'affaire Carlos Ghosn, sur les conditions de son arrestation et la procédure de garde à vue qui a duré plus d'un mois et demi.

Le processus judiciaire japonais pourrait d'ailleurs réserver quelques surprises puisque le procureur peut encore faire appel de la décision du tribunal de Tokyo de libérer de Carlos Ghosn. S'il est débouté, il peut également réarrêter Carlos Ghosn sur de nouvelles charges, comme il l'a déjà fait en décembre dernier après que le tribunal lui avait refusé une prolongation de garde à vue (confirmé également en appel).

Nouvelle stratégie, nouvel avocat

Carlos Ghosn est poursuivi pour défaut de déclaration de revenus aux autorités boursières, et d'abus de confiance. La décision de la justice japonaise est également le fruit d'une nouvelle stratégie de défense adoptée mi-février par Carlos Ghosn qui a décidé de changer d'avocats. Avec Junichiro Hironaka, l'ancien PDG a adopté une posture plus agressive.