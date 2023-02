Chine : les ventes de voitures s’écroulent en janvier

Les Chinois ne se précipitent pas pour changer de voiture. Au total, 1,29 million de véhicules ont été vendus en janvier, soit une chute de 37,9% par rapport à janvier 2022, a indiqué, dans la soirée du mercredi 8 février, la Fédération chinoise des constructeurs de voitures individuelles (CPCA). Concernant le mois de décembre, la baisse est encore plus marquée, affichant -40,4% par rapport à décembre 2021. Des chiffres très bas pour la Chine, premier marché automobile mondial. Pourtant, après des mois d'avril et mai très mauvais (respectivement -40,4% et -17% sur un an) la dynamique semblait s'être retournée positivement suite au très bon mois de septembre où 1,92 million de voitures avaient été vendues, soit une hausse de 21,5% par rapport à septembre 2021 et d'octobre +8,6%. Mais la baisse est très vite revenue avec -9,2% en novembre puis un faible rebond à +3% en décembre suivi, donc, d'un effondrement en janvier.

Pour rappel, les ventes automobiles dans le pays ont augmenté en 2021 (+4,4%) et 2022 (+1,9%), après plusieurs années de repli dû au ralentissement économique généralisé puis à l'épidémie de Covid-19.

La fin des aides à l'achat

La récente chute était attendue, après l'arrêt depuis le 1er janvier des réductions de taxes à l'achat d'un véhicule à combustion et la fin des subventions versées pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride. Pour soutenir le secteur sur fond de ralentissement économique et de consommation atone dans le pays, le gouvernement avait publié en juillet une série de mesures pour stimuler les ventes. Le secteur en a tiré profit, en particulier de l'allègement fiscal pour l'achat de véhicules électriques, mais ces mesures ont pris fin début 2023.

Une croissance en berne qui impacte la consommation

Selon la CPCA, la précocité de cette année du Nouvel an lunaire (22 janvier), période de vacances et de faible activité, a également contribué à la baisse de la production et des ventes, perturbant la base de comparaison sur un an. Habituellement, les Chinois dépensent davantage et cela se fait ressentir dans les achats de véhicules.

Mais une autre explication peut venir de la croissance du pays. La Chine a vu en 2022 son produit intérieur brut croître de 3%, contre 8,1% en 2022, a annoncé mardi le Bureau national des statistiques (BNS). Cette croissance est l'une des plus faibles jamais enregistrée dans le pays depuis 40 ans. Une baisse de production et de consommation qui s'est donc fait ressentir sur le marché automobile. Et les faibles ventes des véhicules en Chine sont aussi en partie dues à la crise immobilière qui a frappé le pays ces dernières années et qui a fait perdre leurs économies à une partie de la population.

Les véhicules hybrides et électriques prennent lentement mais sûrement des parts de marché

En janvier, les ventes de véhicules électriques et hybrides ont atteint les 332.000 unités - soit environ un quart du total. Mais elles s'affichaient en baisse de 6,3% en janvier, en glissement annuel (-48,3% d'un mois sur l'autre). Une baisse à relativiser après les ventes exceptionnelles qui ont eu lieu à l'automne. Les ventes de véhicules hybrides et électriques ont presque doublé en septembre sur un an (+94,9%), pour le deuxième mois consécutif. Sur ce créneau, le Chinois BYD était devant l'Américain Tesla en termes de ventes, selon la fédération chinoise.

La Chine, principal producteur mondial de gaz à effet de serre en valeur absolue, vise en 2035 des ventes automobiles majoritairement composées de véhicules électriques et hybrides.

