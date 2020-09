Faurecia, victime collatérale de la fusion Fiat-Peugeot ?

(Crédits : PHILIPPE WOJAZER)

L'équipementier automobile français fait l'objet d'une transaction qui doit faciliter la fusion géante entre FCA et PSA. Sauf que l'opération est désormais décalée et met le titre sous pression, et a d'ores et déjà perdu 9% en Bourse. Cette correction met entre parenthèse la stratégie de transformation de Faurecia sur l'innovation et les mesures de restructurations pour affronter la crise du Covid.