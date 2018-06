Autolib : Bolloré accentue la pression sur la ville de Paris et menace...

Coup de force ou bluff ? D'après Le Parisien, le groupe Bolloré aurait menacé la ville de Paris d'arrêter le service Autolib' dès lundi soir. Une réunion était en cours ce lundi 25 juin au matin pour déminer une situation explosive qui aboutirait à la fin du service pour 150.000 abonnés.

Pour le groupe Bolloré, qui exploite depuis 2011 ce service de voiture électrique en libre service, la résiliation du contrat avec le syndicat qui réunit la ville de Paris et une centaine de communes de son agglomération, serait à l'origine de cette menace.

"Nous avons reçu la résiliation officielle du contrat de la part du syndicat vendredi 22 juin. Sans accord juridique pour pouvoir poursuivre le service quelques semaines, jusqu'à fin juillet, - ce que nous souhaitons -, nous serons obligés d'arrêter ce lundi soir", explique un porte-parole du groupe Bolloré au quotidien parisien.

La ville de Paris a engagé la procédure de résiliation du contrat et de délégation de service public, après avoir reçu, fin mai, du groupe Bolloré, une facture de près de 300 millions d'euros sur l'ensemble de la concession (12 ans, jusqu'en 2023). D'après la maire de Paris, cette facture est exorbitante selon les prévisions initiales et certains audits.

La ville de Paris veut prolonger le service

Le groupe Bolloré a indiqué qu'il porterait l'affaire devant la justice. Il s'agit de régler plusieurs aspects : l'avenir des 500 salariés d'Autolib', la suite à donner aux contrats actuels, le transfert des actifs (les stations de recharge notamment), mais également le règlement de la dette, et le préjudice pour la résiliation prématurée et unilatérale du contrat. De son côté, la ville de Paris est prête à poursuivre le combat sur le terrain judiciaire, même si elle souhaitait que le service continue encore quelques semaines (jusqu'à fin juillet selon certaines sources), le temps de régler et éventuellement de trouver un accord avec le groupe Bolloré, mais également pour déployer de nouveaux services de voitures en libre-service. Renault et le groupe PSA doivent proposer les jours prochains, leur propre offre afin de prendre la suite d'Autolib'.

Lire aussi : Fin d'Autolib: le monde d'après...