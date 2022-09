Jackpot pour General Motors dans la voiture électrique  : Hertz commande 175.000 véhicules

C'est un peu la commande du siècle dans les voitures électriques. Ce mardi, le loueur de voitures Hertz a annoncé avoir passé à General une commande colossale de 175.000 véhicules électriques à GM d'ici à 2027. Une commande qui concerne différents modèles des marques Chevrolet, Buick, GMC ou Cadillac, allant donc de la petite Chevrolet Bolt à de futurs pick-up en passant par les camionnettes. Les premières livraisons sont prévues l'an prochain et concerneront les BOLT EV et EUV déjà commercialisés.

GM veut produire un million de voitures électriques par d'ici 2025

Les suivantes dépendront du rythme auquel GM augmentera sa production de véhicules électriques. Aujourd'hui, le constructeur américain table sur une production d'un million par an en Amérique du Nord d'ici à 2025.

« Avec la gamme de véhicules, les technologies et l'autonomie que nous offrons, je suis convaincue que chaque expérience de location augmentera encore l'intérêt pour nos produits et stimulera la croissance de notre entreprise », a souligné Mary Barra, la patronne de GM, dans le communiqué.

Hertz, qui ambitionne d'avoir une flotte composée à un quart de véhicules électriques d'ici à fin 2024, a déjà passé des accords pour l'achat de 100.000 véhicules au groupe américain Tesla, et 65.000 autres à Polestar, filiale des constructeurs suédois Volvo et chinois Geely.

ZOOM- Zhejiang Leapmotor espère lever un milliard de dollars pour son entrée à la Bourse de Hong Kong

Le fabricant chinois de véhicules électriques Zhejiang Leapmotor Technology espère lever plus d'un milliard de dollars lors de son entrée en Bourse, ce qui pourrait être la plus grosse mise sur le marché à Hong Kong depuis le début de l'année. La société, dont le siège se trouve à Hangzhou, propose environ 131 millions d'actions au prix de 48 à 62 dollars hongkongais (6,10 à 7,90 dollars), selon un prospectus déposé mardi auprès de la Bourse de Hong Kong. Fondée en 2015, Leapmotor vise le marché des véhicules électriques moyen et haut de gamme, avec une fourchette de prix située entre 150.000 et 300.000 yuans (21.400 et 42.800 dollars).

Son cofondateur Fu Liquan dirige également la société de surveillance Dahua Technology, l'un des plus grands fabricants de caméras de sécurité au monde, accusé par le site IVPM en 2020 d'avoir développé des « logiciels discrimants » utilisés pour traquer des membres de la minorité ouïghoure en Chine. De nombreux fabricants chinois de véhicules électriques cherchent à établir une présence à l'étranger et à lever des capitaux.

Pour cela, Hong Kong est une destination de cotation populaire en raison de sa proximité géographique avec la Chine continentale, mais aussi pour atteindre les acteurs américains au moment où Washington et Pékin s'opposent sur les critères de transparence d'audits des entreprises chinoises. L'année dernière, le fabricant Wuling a vendu 400.000 véhicules électriques de la marque Mini à 4.000 dollars l'engin. La voiture électrique européenne la plus vendue est la Renault Zoe, dont 77.000 exemplaires ont été vendus l'année dernière.

