Mercedes investit 5 milliards d'euros pour convertir ses usines thermiques à l'électrique en 2024

Mercedes-Benz accélère l'électrification de ses gammes et de son appareil industriel. Le constructeur allemand de berlines compte démarrer en 2024 la production de batteries et de moteurs électriques dans ses usines allemandes, roumaines et chinoises à travers un investissement de 5 milliards d'euros sur ces sites. Son objectif : électriser tous ses modèles d'ici à 2030.

D'après le plan dévoilé ce mercredi, Mercedes prévoit de convertir à l'électrique une grande partie des quatorze usines de moteurs thermiques que l'industriel compte dans le monde. Outre-Rhin, les systèmes de batteries seront produits dans les usines allemandes de Kamenz en Saxe, de Brühl dans le Bade-Wurtemberg et de Pékin en Chine pour les futurs véhicules électriques d'entrée et de milieu de gamme.

Electrification de la production et de l'approvisionnement en énergie

À Kölleda en Thuringe, là où Mercedes produit aujourd'hui ses moteurs à combustion, la conversion de l'usine aux moteurs électriques dépendra du montant des subventions régionales. Les véhicules électriques seront eux développés et testés à Untertürkheim, dans le Bade-Wurtemberg, à Sebes, en Roumanie, et à Pékin à partir de 2024. Enfin, à Hambourg et à Metingen (Bade-Wurtemberg) aura lieu l'assemblage déjà existant d'essieux et de composants électriques. À Berlin seront fabriquées les voitures électriques de la gamme sportive (et luxueuse) AMG.

En plus d'électrifier sa production, le géant de l'automobile cherche à verdir l'alimentation en énergie de ses usines allemandes dépendantes du gaz et frappées de plein fouet par la crise énergétique. Mercedes veut réaliser des économies de gaz de l'ordre de 50% en Allemagne et se passer à terme du gaz à l'électricité renouvelable.

« Nous sommes actuellement sur le point de parvenir à une réduction de 20% de notre consommation de gaz et continuons nos efforts », explique Harald Willhelm, le directeur financier du groupe. Pour cela, l'entreprise a annoncé en septembre l'installation d'un parc éolien d'une puissance de 100 mégawatts sur son site de Papenburg, dans le nord de l'Allemagne. Les éoliennes devraient couvrir « plus de 15% des besoins en électricité de Mercedes-Benz en Allemagne à partir du milieu de la décennie ».

50% des ventes dans l'électrique et les hybrides rechargeables en 2025

Hors d'Allemagne, Mercedes vient également d'annoncer la construction d'une usine pour produire des camionnettes électriques en Pologne, un pays où il possède déjà un site de production de moteurs à combustion et de batteries.

Pour passer au tout électrique d'ici 2030 « là où les conditions de marché le permettent », le groupe ambitionne dès 2025 de réaliser la moitié de ses ventes sur les hybrides rechargeables et les véhicules entièrement électriques. « Nos collègues hautement qualifiés et motivés du monde entier se préparent maintenant à la mise à l'échelle rapide des entraînements électriques de manière durable, numérique et flexible », affirme Jörg Burzer, cadre dirigeant en charge de la production chez Mercedes-Benz. Conscient des bouleversements profonds de ces métiers et du risque social afférent, il promet que « des mesures visant à accroître encore la flexibilité et l'efficacité sur les sites ont également été convenues » avec les salariés.