Mobilize, l’arme de Renault pour s’imposer dans le business incertain de la mobilité

Un nouveau plan pour la filiale mobilité de Renault. Le groupe automobile français tente à nouveau de structurer son offre servicielle avec un plan dédié à Mobilize, sa branche mobilités créée en janvier 2021 lors de l'annonce du plan stratégique Renaulution.

"Mobilize renverse l'équation classique de l'industrie automobile en partant des services répondant aux besoins clients pour arriver au produit", explique Renault dans une communiqué publié ce mardi.

Dirigée par Clotilde Delbos, cette entité veut ainsi attaquer l'insoluble question de la fin de la propriété automobile au profit des usages, une activité qui n'a jusqu'ici jamais trouvé son modèle économique, en dehors des très classiques locations de longue durée. Il s'agit d'apporter des solutions de mobilité mais également de services, tout en s'appuyant sur la voiture comme réceptacle de ce nouveau modèle économique. Le "vehicle as a service" (VaaS) est la réponse de Renault au concept de Mobility as a service (MaaS) qui désigne les applications agrégeant les opérateurs de mobilités pour offrir une expérience multimodale.

Ainsi, Renault va concevoir des modèles dédiés à ce projet. Ils seront 100% électriques et répondront à un cahier des charges qui doit permettre un usage partagé et intensif. Ce point est crucial afin de limiter les coûts de maintenance, véritable point d'achoppement des expériences passées (Autolib par exemple...). Un autre modèle, la Limo, sera également dédié à une activité BtoB pour les plateformes VTC et taxis.

C'est d'ailleurs la seule originalité de Mobilize, cette approche BtoB héritée des acquisitions technologiques par RCI Bank (Karhoo, Bipi, Glide, les dispatch dits DMS comme Yuso et Iccabi). Il s'agira de proposer une suite servicielle pour opérateurs de mobilités, plateforme VTC, taxis, réservations en ligne...

Le très rentable RCI Bank devient Mobilize Financial

L'autre grand pilier de la stratégie Mobilize reste toutefois l'activité dite de leasing. Cette branche s'empare ainsi peu à peu de la très lucrative filiale de financement, RCI Bank, qui se rebaptise Mobilize Financial Services. Cette dernière accélère dans l'ingénierie financière en étoffant son offre de financement notamment à travers les LOA (locations avec option d'achat), mais va élargir cette offre avec des produits d'assurance et de financement.

Enfin, Mobilize va apporter des services agrégés autour des bornes de recharge en facilitant l'accès à divers réseaux. Dernière brique, une offre maintenance et réparation sera proposée... Mobilize ira même jusqu'à proposer de reconditionner les véhicules.

La nouvelle branche de Renault veut surfer sur l'incroyable croissance de 80% du marché de la location opérationnelle et vise un million de voitures en location en 2030 et 200.000 abonnements, et ainsi représenter 20% du chiffre d'affaires du groupe. Le groupe attend également une marge opérationnelle dès 2025.

Un modèle assez classique

Mais, le projet Mobilize pourrait finalement tirer l'essentiel de sa croissance autour des activités de leasing. D'après les prévisions de Renault, cela représentera une flotte d'un million de véhicules en 2030 contre 350.000 en 2021. Les activités d'opérateur de mobilités devraient également connaître une très forte croissance avec 150.000 à 200.000 voitures en 2030 contre 8.000 aujourd'hui, mais resteront secondaires. En outre, le modèle du premier métier est déjà bien rôdé et dégage de fortes marges de rentabilité, tandis que le second cherche encore à optimiser la structure de coûts jugée trop élevée.

Enfin, Mobilize devra faire face à un nouveau géant doté d'un modèle assez semblable (leasing, service et opérateur de mobilité) après le rachat de Share Now par Free2Move la semaine dernière, la filiale de Stellantis. La nouvelle entité compte désormais près de 5 millions de clients.

Nouvelle tentative

Ce n'est pas la première fois que Renault tente de structurer son offre de mobilités. Au mitan des années 2010, le constructeur français avait confié à sa filiale de financement (déjà) RCI Bank, le soin de constituer un écosystème de startups autour des mobilités alternatives. Celle-ci multiplie alors les acquisitions, dont la plus spectaculaire, la plateforme VTC Marcel à qui elle impose de rouler en Zoé. En 2019, le groupe lance Renault MAI (mobility as an Industry) pour revoir cette stratégie. Mais la structure ne survit pas à la chute de Thierry Bolloré en novembre de la même année. Le patron des services de mobilité au niveau de l'Alliance, qui avait été débauché par Carlos Ghosn du BCG, Hadi Zablit, est également remercié.

L'arrivée de Luca de Meo relance toutefois l'intérêt du groupe dans les mobilités. L'ancien patron de Seat est convaincu qu'il faut que le constructeur reprenne la main sur ce métier. En nommant à la tête de Mobilize, la numéro deux du groupe, Clotilde Delbos, il montre l'importance que cette branche porte dans les ambitions de croissance de Renault. Après la revente des VTC Marcel fin 2020, Renault avait donc besoin de retrouver une feuille de route stratégique en matière de mobilités.