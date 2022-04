Renault est-il en train de céder gratuitement au gouvernement russe ses 68% du capital d'Avtovaz ?

Le ministre russe du Commerce, Denis Mantourov affirme que le constructeur automobile Renault va céder sa participation majoritaire (68%) au capital d'Avtovaz, son partenaire russe, à un institut scientifique moscovite, selon Reuters qui cite une dépêche de l'agence de presse privée russe Interfax.

Le prix payé à Renault sera "symbolique" (de "1 rouble"). Mais le ministre laisse à Renault la possibilité de racheter ses actions plus tard, "d'ici 5 ou 6 ans", Denis Mantourov donnant peu de détails supplémentaires sur les conditions de cette option de rachat:

« Si nous faisons des investissements pendant cette période, cela sera également pris en compte dans la valeur de rachat. Nous ne ferons pas de cadeaux », a déclaré Denis Mantourov.

NAMI et Rostec futurs propriétaires d'Avtovaz et Aftoframos

Mais selon la dépêche de l'agence Interfax, le ministre du Commerce russe évoque en fait la cession de deux sociétés dans lesquelles le constructeur automobile français est majoritaire :

« Renault, en effet, en raison du manque de fonds pour maintenir la performance ou les opérations de ses divisions en Russie, décide de céder des actions dans Avtovaz et Avtoframos », a déclaré Denis Mantourov à Interfax.

Pour rappel, Avtoframos (contraction de "auto", "France, et "Moscou") est l'usine créée en 1998 en partenariat avec la ville de Moscou mais dont Renault possède, depuis fin 2012, 100% des actions, et dont les 6.000 employés fabriquent actuellement 6 modèles : Logan (berline), Sandero / Sandero Stepway (hatchback), Fluence (berline), Duster (SUV, 4x4), ainsi que Latitude (berline) et Koleos (SUV) en assemblage.

Quant à Avtovaz, historiquement premier constructeur d'automobiles en Russie, de la marque Lada principalement, Renault est au capital depuis 2008, Nissan se joignant à l'ensemble en 2010.

Denis Mantourov a précisé à l'agence Interfax que la nouvelle direction d'Avtovaz sera assurée par "Nami conjointement avec Rostec". NAMI est l'acronyme désignant l'Institut central de recherche scientifique pour l'automobile et les moteurs automobiles, en abrégé NAMI, soit la principale organisation scientifique de la Fédération de Russie dans le domaine du développement de l'industrie automobile.

Quant à Rostec, c'est un immense conglomérat d'entreprises dont une majorité opèrent dans le domaine de la Défense, et c'est aussi l'autre actionnaire dans le capital du constructeur russe avec 32% des actions d'Avtovaz. Rostec est dirigée par Sergueï Tchemezov, un ancien du KGB et proche de Vladimir Poutine.

La Russie, un marché très important pour Renault

Très exposé au marché russe (la Russie est son deuxième marché), Renault a annoncé le mois dernier la suspension de ses activités dans son usine moscovite, sur fond de pressions internationales et de sanctions occidentales contre la Russie à la suite de l'offensive en Ukraine.

Pour rappel, mercredi 23 mars 2022, à l'issue d'un conseil d'administration, Renault avait annoncé la suspension des activités de l'usine Renault de Moscou (Avtoframos) et la possibilité de vendre sa participation dans le constructeur russe AvtoVAZ.

Plus récemment, vendredi 22 avril, le groupe Renault expliquait, lors de la publication de ses résultats du 1er trimestre, que la baisse de son chiffre d'affaires (- 2,7% sur un an au premier trimestre à 9,7 milliards d'euros) était due à la pénurie de semi-conducteurs et dans une moindre mesure par la paralysie de ses activités en Russie depuis l'invasion de l'Ukraine.

On apprenait ainsi que les filiales russes du constructeur français Avtovaz (Lada) et Renault Russie (Avtoframos) avaient vu leurs ventes amputées d'un tiers avec un chiffre d'affaires en baisse de 15,7 % sur la période, à 0,9 milliard d'euros. À cette date, Renault prévoyait encore que les usines d'AvtoVaz, à l'arrêt depuis trois semaines, reprennent leur activité pendant quelques jours à partir du lundi 25 avril, tandis que l'usine Renault de Moscou resterait à l'arrêt.

Mais Renault disait aussi qu'il continuait d'évaluer toujours les "options possibles" d'une sortie d'Avtovaz, leader du marché russe, dont il détient la majorité du capital.

« Des négociations sont en cours et progressent », avait alors souligné Thierry Piéton, directeur financier du groupe Renault, lors de cette conférence avec des analystes financiers.

Pour Renault, un retrait de Russie serait synonyme de pertes considérables. Depuis que le constructeur automobile français a pris le contrôle d'Avtovaz (le fabricant de Lada) au début des années 2010, il y a investi en effet plusieurs milliards d'euros tant pour moderniser l'outil industriel que pour y développer une nouvelle gamme de modèles.

Ce mercredi 27 avril au matin, sollicité par l'agence Reuters, le constructeur français indiquait, via son porte-parole, qu'il ne souhaitait pas commenter cette information dans l'immédiat.

(avec Interfax, Reuters, AFP)