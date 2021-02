Nissan : un nouveau Qashqai pour se relancer en Europe

Nissan est de nouveau à l'offensive. Un an et demi après le lancement du nouveau Juke, le groupe automobile japonais lève le voile sur le nouveau Qashqai, son SUV compact, leader en Europe, et détenteur du titre très lucratif de "référence" du marché. Ce Qashqai de troisième génération arrive à point nommé alors que son prédécesseur, lancé en 2014, avait été largement démodé par une forte montée en gamme de la concurrence.

3 millions d'acheteurs potentiels ?

Contrairement au Juke qui a totalement revisité son design, le nouveau Qashqai est resté sur le même esprit stylistique pour ne pas rompre le lien avec sa clientèle captive. Gianluca de Ficchy, patron Europe dont le périmètre vient de s'étendre à l'Afrique, le Moyen-Orient, l'Inde et l'Océanie, rappelle que le parc roulant de Qashqai représente 3 millions de conducteurs en Europe, et 5 millions dans le monde. Soit autant de clients potentiels, désireux de renouveler leur modèle.

L'enjeu est immense pour Nissan. L'ancien...