Nissan recentre ses activités et rompt définitivement avec Carlos Ghosn

Se recentrer sur l'essentiel ! C'est en substance l'esprit du plan stratégique annoncé par Nissan jeudi matin, au lendemain de l'annonce de la stratégie de refonte de l'Alliance avec Renault par Jean-Dominique Senard. Les annonces faites par Makoto Uchida, PDG, ont tout d'un plan de redressement pour le constructeur japonais qui, en sus de la crise du coronavirus, a essuyé une très mauvaise année 2019, comme en témoignent les résultats financiers qu'il a annoncés à cette même occasion. Pour rappel, l'exercice fiscal de Nissan s'achève au 31 mars et a donc intégré l'impact du confinement en Chine en janvier et février.

La culture des volumes, une erreur

Le chiffre d'affaires est ainsi ressorti en baisse de 15%, tandis que la profitabilité a plongé dans le rouge vif avec une perte de plus de 5 milliards d'euros. Nissan explique que cette mauvaise performance est à mettre sur le compte du coronavirus. En réalité, Nissan avait commencé à enregistrer des performances déclinantes courant 2019. Le PDG de l'époque, Hiroto Saikawa, avait alors accusé les errements stratégiques de Carlos Ghosn obsédé par la course aux volumes, ce qui a largement détérioré la rentabilité des ventes. Le dernier plan stratégique de Carlos Ghosn visait à augmenter les volumes de l'Alliance de 40% entre 2017 et 2022.

"Nous devons accepter de reconnaitre nos erreurs", a indiqué jeudi matin Makoto Uchida, confirmant ainsi la ligne adoptée par son prédécesseur déchu en septembre dernier, et actant la rupture avec les années Ghosn.

Le plan de transformation de Nissan va engager une très forte révision des ambitions du constructeur pour consolider ses performances dans les domaines où il est fort. Dans la droite ligne de ce qui a été annoncé hier par Jean-Dominique Senard et son nouveau projet de "leader-follower" pour relancer l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, Nissan va ainsi se concentrer sur trois marchés (Japon, Chine et Amérique du Nord), sur les segments C et D, et la voiture autonome et l'électromobilité. Sur les autres marchés, segments et technologies, Nissan piochera dans le portefeuille développé par son allié Renault (et actionnaire à hauteur de 44%).

Des volumes et des modèles coupés à la hache

D'ici 2023, Nissan prévoit ainsi de supprimer pas moins de 20% des modèles de son catalogue...