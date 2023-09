Olivier Zipse reconduit à la tête de BMW pour poursuivre la politique d'électrification

Entré chez BMW comme stagiaire en 1991, Olivier Zipse, ingénieur de formation, a gravi tous les échelons du constructeur jusqu'à prendre la tête du géant bavarois en 2019, au moment du départ anticipé de son patron, Harald Krüger. Il dirigeait depuis 2015 la production de BMW et supervisait à ce titre ses 31 usines mondiales. Bon connaisseur des rouages industriels et sociaux du groupe de Munich, il avait mis en place un vaste réseau de partenaires et sous-traitants jugé efficace, notamment en Europe de l'Est.

« Oliver Zipse a très bien réussi à diriger l'entreprise dans un environnement extrêmement instable ces dernières années » a salué Norbert Reithofer, président du conseil de surveillance du groupe dans un communiqué.

Sa mission a été de conduire la transition électrique alors que le groupe, parmi les premiers constructeurs à proposer une voiture 100% électrique en 2013, avait ensuite pris du retard sur ses concurrents.

« Au cours de son mandat, BMW Group a considérablement élargi sa gamme de modèles électriques et propose désormais des modèles entièrement électriques dans presque tous ses segments principaux », s'est félicité le groupe dans le communiqué.

Une nouvelle gamme de voitures électriques à commercialiser

L'un des principaux chantiers d'Oliver Zipse est la commercialisation, prévue pour 2025, des premiers modèles de la nouvelle génération de voitures électriques BMW. Cette gamme baptisée « Neue Klasse » a été présentée au salon de l'automobile de Munich début septembre. Elle englobe une « nouvelle génération de six modèles de voitures 100% électriques » que le groupe prévoit de lancer sur une période de deux ans, à partir de 2025. Ces modèles couvriront une gamme allant des berlines aux SUV, comme l'a déjà annoncé le PDG, lors de la présentation conceptuelle de ces futurs véhicules. La production initiale de ces nouveaux modèles aura lieu dans la nouvelle usine hongroise du groupe, avant de s'étendre aux installations de Munich, de Chine et du Mexique.

Cette nouvelle génération de véhicules promet une « autonomie accrue de 30%, une recharge 30% plus rapide et une efficacité supérieure de 25% », a précisé le groupe dans un communiqué. BMW avait déjà annoncé sa stratégie « Neue Klasse » en 2021, la qualifiant aujourd'hui de vision pour une mobilité « plus humaine, intelligente et respectueuse de l'environnement », sans toutefois fournir davantage de détails sur les modèles spécifiques ni sur une date précise pour la transition complète vers la propulsion électrique. La part des voitures électriques a représenté 12,6% des ventes de BMW au premier semestre 2023, contre 9% sur toute l'année 2022. L'objectif du groupe de Munich est d'arriver à 20% en 2024, puis 25% des livraisons en 2025, dix ans avant l'interdiction des ventes de moteurs à combustion que l'Union européenne a fixé pour 2035.

BMW n'a pas encore fixé de date butoir pour l'abandon des moteurs à combustion

Une échéance qu'Oliver Zipse voit d'un oeil critique : dans une récente interview au quotidien économique Handelsblatt, il avait émis des doutes sur la disponibilité en nombre suffisant, d'ici 2035, d'infrastructures de recharge électrique dans l'UE et de matières premières nécessaires à la fabrication des batteries. Contrairement à certains de ses concurrents, BMW n'a pas encore fixé de date butoir pour l'abandon des moteurs à combustion. Pour autant, le PDG défend la recherche sur les carburants de synthèse, une technologie controversée dans laquelle il voit une solution pour conserver certains moteurs thermiques.

Il continue également de s'intéresser à la technologie hydrogène tout en poursuivant le développement de moteurs à combustion interne. La marque BMW est la seule en Allemagne à miser également sur l'hydrogène pour décarboner les voitures, quand les concurrents Mercedes et Audi ont renoncé.

(Avec AFP)