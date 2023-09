Royaume-Uni : BMW va transformer son usine Mini dans l'électrique

BMW ne veut pas se laisser distancer sur le segment de l'électrique. Le gouvernement britannique a annoncé ce samedi que le constructeur allemand prévoit un fort investissement pour transformer son usine Mini d'Oxford, au centre-sud du pays, dans le secteur de la voiture électrique.

Cette opération, qui doit être détaillée ce lundi matin par le groupe automobile, doit permettre d'assurer la pérennité de « 4.000 emplois hautement qualifiés » et de « renforcer la chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques », souligne un communiqué du ministère des Entreprises et du commerce. Ce dernier y voit un « vote de confiance » dans la stratégie du gouvernement dans l'industrie automobile.

Les projets se multiplient au Royaume-Uni

L'annonce de BMW portera à 6 milliards de livres sterling (7 milliards d'euros) les investissements du secteur ces deux dernières années.

« L'investissement de BMW est un autre exemple éclatant de la manière dont le Royaume-Uni est le meilleur endroit pour fabriquer les voitures du futur », a déclaré le Premier ministre Rishi Sunak, vantant les mérites du soutien du secteur par son gouvernement en termes de croissance et d'emploi.

BMW n'est en effet pas le seul groupe à montrer de l'intérêt pour le Royaume-Uni. Comme l'a souligné le gouvernement britannique, le groupe Stellantis a annoncé il y a quelques jours le début de la production de véhicules électriques dans son usine d'Ellesmere Port (nord de l'Angleterre) après un investissement de 100 millions de livres sterling (116 millions d'euros). En juillet, le groupe indien Tata, propriétaire de Jaguar Land Rover, avait, lui, annoncé un investissement de 4 milliards de livres sterling (4,6 milliards d'euros) dans une usine de batteries électriques au Royaume-Uni, préférant ce pays à l'Espagne. Par ailleurs, le chinois Envision AESC construit déjà avec le constructeur japonais Nissan une « giga-usine » à Sunderland, au nord-est du pays, un projet annoncé en grandes pompes il y a deux ans.

BMW pleinement lancé dans la course à l'électrique

Cette annonce de BMW illustre en tout cas la stratégie du groupe allemand pour rester dans la course à l'électrique, face à la concurrence de Tesla et des constructeurs asiatiques, tous très en avance. Début septembre, le constructeur a dévoilé un projet baptisé « Neue Klasse » (Nouvelle Classe), qui désigne l'ensemble d'une « nouvelle génération de six modèles de voitures 100% électriques » que le groupe lancera sur deux ans, à partir de 2025, allant de la berline au SUV.

BMW avait annoncé depuis 2021 le lancement de cette stratégie, qu'il a qualifié aujourd'hui de « vision » pour une mobilité « plus humaine, intelligente et écoresponsable », sans donner plus de détails sur les modèles ni de date de virage complet vers l'électrique.

Néanmoins, le groupe allemand est l'un des rares constructeurs de l'industrie automobile à ne pas avoir fixé de date butoir pour la fin des moteurs à combustion et à miser sur l'hydrogène tout en continuant de travailler sur des moteurs traditionnels, alors que les routes de l'Union européenne se préparent à une mobilité décarbonée à l'horizon 2035.

(Avec AFP)