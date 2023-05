Automobile : BMW et Volkswagen voient leur bénéfice chuter au premier trimestre

La chute peut paraître vertigineuse, mais les constructeurs semblent la relativiser. Volkswagen et BMW ont dévoilé des résultats en baisse au premier trimestre, ce jeudi 4 mai.

Dans le détail, le géant Volkswagen a enregistré une baisse de 29,9% de son bénéfice net à 4,7 milliards d'euros. Il attribue cette baisse à un effet comptable. Celui-ci serait lié aux opérations de couverture des matières premières. Elles avaient fortement gonflé le résultat d'exploitation l'an dernier, a expliqué le groupe dans un communiqué. En revanche, le chiffre d'affaires a, lui, augmenté de 22% au premier trimestre, dopé par une reprise des ventes en Europe et en Amérique du Nord, ajoute Volkswagen qui confirme ses objectifs pour l'année.

Des difficultés logistiques en 2022

En 2022, le groupe avait engrangé un bénéfice opérationnel et un chiffre d'affaires en hausse, conformes à ses prévisions, mais a manqué son objectif de flux de trésorerie en raison de problèmes d'approvisionnement. Le bénéfice opérationnel avant éléments exceptionnels a progressé de 12,5%, à environ 22,5 milliards d'euros, et les revenus sont en hausse de 11,5%, à 279 milliards d'euros.

Le flux de trésorerie à 5 milliards d'euros a été largement en dessous de l'objectif de 8,6 milliards d'euros, son niveau de 2021. « Cet écart est principalement dû à l'instabilité de l'approvisionnement tout au long de 2022 et aux perturbations des chaînes logistiques, notamment en fin d'année », avait expliqué le groupe Volkswagen.

Par conséquent, « le fonds de roulement et en particulier les stocks de produits finis, de matières premières et de fournitures à la fin de l'année ont été nettement plus élevés que prévu », poursuit le constructeur qui table sur une amélioration de la situation en 2023.

EBIT en hausse pour BMW, malgré la baisse des ventes

De son côté, BMW a vu son résultat net du groupe chuter de 64%, à 3,7 milliards d'euros au premier trimestre 2023. Le constructeur a attribué ces chiffres à des effets comptables, sur fond de baisse de ses ventes d'automobiles, notamment en Chine et en Europe, malgré une croissance dans l'électrique.

BMW invoque un « effet de base » lié à l'intégration l'an dernier de sa coentreprise chinoise BMW Billiance, a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Pour rappel, le groupe bavarois a porté sa participation dans sa coentreprise de 50% à 75% après avoir obtenu de Pékin la licence nécessaire pour prendre le contrôle majoritaire. Le bénéfice d'exploitation (EBIT) de BMW a grimpé de 58,5% au premier trimestre, malgré une baisse de 1,5% des ventes de véhicules sur un an.

Le bénéfice d'exploitation (EBIT) a cependant grimpé de 58,5%, à 5,4 milliards, porté par les prix de vente toujours élevés des véhicules haut de gamme, et par la préférence des clients pour les modèles les plus chers. L'entreprise fait face à une baisse de ses ventes d'automobile de 1,5% sur un an, notamment marquée en Chine et en Europe, où elles ont chuté respectivement de 6,6% et de 1,9%, a détaillé le groupe.

Prévisions confirmées en 2023

En Europe, l'activité est aussi à la peine dans un « environnement caractérisé par une inflation persistante et de forts taux d'intérêt », qui plombent le pouvoir d'achat des ménages. Le constructeur allemand a en partie compensé ces revers par une hausse de 8,8% de ses ventes sur le continent américain, avec une hausse 11,4% aux Etats-Unis.

BMW a en outre profité du boom de l'électrique, avec un doublement de ses ventes sur un an (+112,3%), qui représentent désormais une part 11% de l'ensemble des véhicules écoulés. Cette part pourrait grimper jusqu'à 15% sur l'ensemble de l'année 2023, selon le groupe de Munich.

Au vu de ces résultats, l'entreprise a confirmé ses prévisions de marge opérationnelle « entre 8 et 10% » dans son segment automobile sur l'ensemble de l'année, contre 8,5% l'an dernier.

En 2022, BMW avait enregistré un bénéfice net de 18,6 milliards d'euros, en forte hausse de 49% sur un an, malgré une baisse de ses ventes de 4,8% en volume, compensée par des prix de vente plus élevés. Son chiffre d'affaires avait bondi de 28%, à 142,6 milliards d'euros. L'activité automobile affiche une marge opérationnelle de 8,6%, avait précisé le groupe dans un communiqué, en soulignant qu'il avait « atteint ses objectifs pour 2022 ».

(Avec AFP)