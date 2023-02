Les bénéfices de Stellantis s'envolent, les salariés français vont toucher une prime d'au moins 4.300 euros

Les superprofits ne concernent pas que les énergéticiens. Stellantis a publié des résultats record pour l'année 2022, avec un bénéfice net de 16,8 milliards d'euros et un résultat opérationnel courant de 23,3 milliards d'euros. Les hausses de prix ont largement compensé une baisse du nombre de véhicules vendus, notamment en Europe.

Selon un communiqué du groupe, toutes les régions sont en croissance et affichent une rentabilité record. Le « troisième moteur », composé des régions Moyen-Orient et Afrique, Amérique du Sud, et Chine, Inde et Asie-Pacifique, a augmenté son chiffre d'affaires net de 34 % par rapport à l'exercice précédent et a plus que doublé sa contribution au résultat opérationnel courant à 3,8 milliards d'euros pour 2022, « en nette progression vers son objectif de contribuer à hauteur de 25 % au chiffre d'affaires net global de l'entreprise à l'horizon 2030 ».

En « bonne voie pour tenir les engagements de son plan stratégique »

Stellantis souligne être en bonne voie pour tenir les engagements de son Plan Stratégique Dare Forward 2030, qui s'articule autour de trois piliers fondamentaux pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs financiers : doubler son chiffre d'affaires net à 300 milliards d'euros d'ici 2030 (par rapport à 2021), tout en maintenant une marge opérationnelle courante à deux chiffres durant toute la décennie.

Atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2038

Stellantis a aussi pour ambition d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2038, avec une réduction de moitié d'ici 2030 par rapport à 2021. En 2022, l'entreprise souligne avoir diminué l'empreinte carbone de ses sites industriels et immobiliers de 11 %.

Par ailleurs, dans le cadre de ses efforts pour devenir numéro 1 de la satisfaction client, Stellantis « a réduit de près de 30 % le nombre de défauts sur ses véhicules trois mois après leur livraison au client final ». Et « 100 % des principaux processus RH de l'entreprise ont été alignés avec ses engagements en matière de diversité et d'inclusion, et 27 % des postes de direction sont désormais tenus par des femmes, avec un objectif fixé à 30 % d'ici 2025 ».



S'appuyer sur 47 modèles électriques d'ici 2024

Enfin, le portefeuille de voitures à batteries (BEV) devrait plus que doubler pour atteindre 47 modèles électriques d'ici fin 2024, avec l'objectif de dépasser 75 BEV disponibles et 5 millions de BEV vendus dans le monde à l'horizon 2030.

La marque Jeep a notamment dévoilé la première phase de son offensive électrique avec le lancement de la Jeep Avenger, le tout premier SUV Jeep 100 % électrique élu « Voiture européenne de l'année 2023 ». Elle a également présenté les Jeep Recon et Wagoneer « S » 100 % électriques, deux modèles conçus pour le marché nord-américain et d'autres grands marchés internationaux. La marque Ram s'est aussi illustrée avec la présentation début janvier 2023 de son très attendu nouveau Ram 1500 REV 100 % électrique, dont la version de série sera disponible au dernier trimestre 2024.

« Outre nos résultats record et la mise en œuvre rigoureuse de notre Plan Stratégique Dare Forward 2030, nous avons également démontré l'efficacité de notre stratégie en matière d'électrification en Europe », commente Carlos Tavares, le patron. « Nous disposons désormais de la technologie, des produits, des matières premières et de l'écosystème complet de batteries pour mener à bien cette même transformation en Amérique du Nord, avec nos premiers véhicules Ram100 % électriques en 2023 et Jeep en 2024 », a-t-il précisé.

Les localisations choisies pour les gigafactories confirmées

L'entreprise a confirmé les localisations choisies pour ses cinq gigafactories (trois en Europe et deux en Amérique du Nord), avec Automotive Cells Company, Samsung SDI et LG Energy Solution. Stellantis continue à mettre l'accent sur l'intégration verticale des matières premières : des accords distincts ont été signés avec Vulcan Energy, Controlled Thermal Resources, Alliance Nickel Limited (anciennement GME Resources Limited), Element 25 et Terrafame.

Pour 2023, le groupe s'attend à ce que les marchés automobiles rebondissent légèrement (+5% en Europe et en Amérique du Nord). Il vise toujours une marge opérationnelle à deux chiffres, après avoir atteint 13% du chiffre d'affaires en 2022. Sur le long terme, Stellantis vise 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030.