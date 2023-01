Stellantis va supprimer environ 20% de ses points de vente

Le 4e groupe automobile mondial Stellantis a annoncé mercredi qu'il préparait la suppression d'environ 20% de ses points de vente en France, estimant qu'elle était indispensable à la restructuration en cours de son réseau de distribution qui doit pleinement participer aux priorités du groupe telles que la réduction des coûts et la préparation de l'arrivée massive des véhicules électrifiés.

En mars dernier, Carlos Tavares, le patron du groupe automobile né de la fusion de FCA et PSA présentait son plan stratégique (Dare Forward 2030) pour « multiplier par deux le chiffre d'affaires d'ici à 2030 », notamment en diversifiant les revenus vers de nouveaux métiers. En octobre dernier, Carlos Tavares, connu pour sa culture impitoyable de la performance et de la rentabilité, détaillait sa stratégie pour faire du groupe automobile un acteur de l'économie circulaire avec l'objectif de générer 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2030.

Moins de sites physiques, mais plus de marques sur chaque site

De fait, comme l'ensemble des constructeurs automobiles, et malgré des résultats record l'an dernier (dont un bénéfice net de 8 milliards d'euros au premier semestre), Stellantis recherche tous les leviers lui permettant d'être plus agile face à la révolution de l'électrique et du logiciel, depuis la conception et la fabrication des véhicules jusqu'aux activités de vente et d'après-vente.

« On aura moins de sites physiques mais (...) autant ou davantage de points de contacts avec chacune de nos marques qu'il n'y en avait avant la transformation », a expliqué Guillaume Couzy, directeur de Stellantis France, au cours d'une conférence de presse.

Dans le détail, 85% des distributeurs offriront plusieurs marques et 55% en auront a minima trois, a-t-il précisé. Le nombre de sites physiques devrait baisser « d'environ 20% » par rapport à celui de mai 2021 (1.200 sites), tandis que les ventes en ligne ont vocation à se développer.

« Comme il y aura davantage de sites multimarques, vous aurez un nombre de marques représentées par site qui va augmenter. Le nombre de sites physiques va lui diminuer de l'ordre de 20% », a ajouté Guillaume Couzy.

Les concessionnaires transformés en agents

Entamé en mai 2021 avec la résiliation des contrats des concessionnaires européens du constructeur automobile, le nouveau modèle de distribution (New Retailer Model) de Stellantis, l'un des groupes automobiles les plus rentables du secteur, entre dans la dernière ligne droite des discussions entre les parties prenantes.

Ce nouveau modèle de distribution transforme les concessionnaires en agents, avec pour objectif de récupérer la maîtrise du prix de vente final, aujourd'hui entre les mains des concessionnaires, et renforcer la cohérence entre les offres en ligne et celles des concessions.

Pour les distributeurs, ce sera « plus stable, l'activité commerciale est simplifiée, délestée de certaines charges financières comme le stock, la communication ou la formation qui sont pris en charge par le constructeur », a détaillé Arnaud Treille, directeur des opérations.

Ce système, en phase de finalisation des nouveaux contrats, sera déployé à partir de juillet 2023 en Belgique, aux Pays-Bas et en Autriche pour toutes les marques du groupe; le 1er janvier 2024 dans les autres pays européens pour les marques premium et les véhicules utilitaires; enfin à toutes les marques et marchés européens avec une date butoir en 2027.

Cette refonte doit encourager notamment les concessionnaires à proposer plusieurs des huit marques que Stellantis commercialise en Europe. Au total, le groupe compte désormais à l'échelle mondiale 14 marques et 8 en France.

Protestation des concessionnaires

Mobilians, qui représente les concessionnaires, avait dénoncé une tentative de prédation des constructeurs sur les distributeurs, en octobre, en marge du Mondial de l'auto.

Les distributeurs craignent les conséquences du passage au statut d'"agents" qui les allège de la propriété des véhicules, mais met aussi en danger leurs marges puisqu'ils ne contrôlent plus les prix de vente.

(avec AFP et Reuters)