Pourquoi Volvo choisit un inconnu du secteur automobile comme nouveau PDG

Un nouveau cycle commence. Après dix ans d'un redressement spectaculaire, Volvo s'apprête à inaugurer une nouvelle page de son histoire placée sous le signe d'une profonde transformation. Et pour marquer le début de cette nouvelle ère, le groupe automobile suédois a annoncé la nomination d'un nouveau PDG. Jim Rowan remplacera Håkan Samuelsson à partir du 21 mars prochain. Pour Volvo, cette annonce est une demi-surprise. A 70 ans, le PDG sortant se savait atteint par la limite d'âge. Mais personne ne s'attendait à un agenda aussi serré.

Ancien de Dyson

D'autant que le groupe est allé chercher un externe... Et, plus étonnant encore, une personnalité qui n'a jamais mis les pieds dans l'industrie automobile. Ancien directeur général de Dyson, spécialiste britannique de l'électroménager haut-de-gamme, ancien de BlackBerry, il achève un court passage chez Ember, le fabricant de mugs premium qui réchauffent le café ou de l'eau chaude...

"Jim peut se prévaloir de plus de trente ans d'expérience mondiale dans les secteurs de la consommation et de la technologie, et d'une faculté à garantir une croissance et une rentabilité fortes grâce à des stratégies de transformation et à l'engagement des clients. Il a également beaucoup travaillé sur la digitalisation, les technologies de rupture, l'innovation, l'ingénierie et les chaînes d'approvisionnement, ce qui sera précieux pour l'avenir de Volvo Cars et lui permettra de concrétiser ses ambitions stratégiques", justifie le groupe dans son communiqué de presse.

L'électrification à 100% en 2030

Il peut également se prévaloir d'avoir entraperçu les affres de l'industrie automobile lorsque Dyson avait projeté de se lancer dans la voiture électrique, y consacrant un milliard d'euros... Avant de faire marche arrière devant les difficultés industrielles. Une expérience qui ne sera pas inutile au moment où Volvo a décidé d'accélérer la cadence de son électrification avec pour but d'être 100% électrique en 2030.

Le groupe doit mettre les bouchées doubles car, s'il maîtrise la technologie hybride (30% des ventes, et jusqu'à 60% sur certains modèles), il est très en retard dans la voiture électrique. Il vient seulement de lancer un deuxième modèle 100% électrique, le C40, pour compléter le XC40 qui est également disponible en thermique. Jusqu'ici, la stratégie électrique de Volvo s'était cantonnée à une vision très haut-de-gamme en réponse à Tesla notamment. La firme suédoise avait lancé en 2018 la marque Polestar pour se positionner dans le haut du panier de ce marché avec des produits très premium et au design très épuré.

Nouvelle chaîne de valeur

Mais la mue de Volvo se confond avec la profonde transformation en cours dans l'industrie automobile: digitalisation, électronique, services... La chaîne de valeur du secteur sera moins fondée sur des enjeux industriels que sur un écosystème tertiaire que les vieilles maisons automobiles sont loin de maîtriser.

Certes, Volvo est particulièrement bien avancé sur la technologie autonome, ce qui devrait lui permettre d'être parmi les pionniers sur le déploiement de nouvelles aides à la conduite jusqu'à une autonomie de niveau 3. Mais il doit imaginer le nouveau modèle économique qui sera joint comme des services monétisables, la gestion des datas, ou encore la digitalisation de sa distribution. Pour négocier ce virage, Volvo a jugé impératif de changer son logiciel managérial, en promouvant de nouveaux profils. C'est tout le sens de la nomination de Jim Rowan.

Avec 40.000 salariés, Volvo a su rester une entreprise de taille relativement petite (Renault compte 120.000 salariés, et Volkswagen 600.000), et a su cultiver une certaine agilité opérationnelle et décisionnelle.

Un bilan remarquable

Hakan Samuelsson lègue une entreprise qui a parfaitement réussi sa mue dans le premium, avec une gamme entièrement renouvelée et repositionnée. Moins ostentatoire et plus focalisée sur la sécurité, Volvo s'impose comme la marque premium alternative du triumvirat allemand (Mercedes, Audi, BMW).

Arrivé en 2010, l'ancien patron des camions Man trouve une entreprise au bord de la faillite, bradée par Ford au chinois Geely. Onze milliards d'euros d'investissements plus tard, la marque de Göteborg ne cesse d'enregistrer des ventes record d'année en année, avec des profits toujours plus hauts. La marque qui vendait moins de 300.000 voitures lors de son rachat en 2010, frôle aujourd'hui les 700.000 immatriculations, ratant son objectif de 800.000 à cause du Covid. Le groupe vise les 1,2 million de véhicules en 2025.

Fort de ce bilan, Hakan Samuelsson est parvenu à préserver l'indépendance de Volvo face aux velléités d'absorption de Geely. Le projet de fusion au sein d'une seule structure lancé en février 2020 a avorté un an plus tard, face au peu d'entrain du management de Volvo, aidé par les autorités et syndicats suédois. C'est cet échec qui a conduit Geely à faire entrer Volvo en Bourse en octobre dernier (il restera majoritaire au capital).

Hakan Samuelsson continuera à présider le conseil de surveillance de Polestar, qui sera à son tour introduit en Bourse dans le courant de l'année. En attendant de connaître les orientations stratégiques de son nouveau patron.

