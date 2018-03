PSA affiche des résultats record, diversement impactés par Opel...

Depuis 2015, c'est tous les ans la même rengaine: résultats historiques, chiffre d'affaires record... Le groupe PSA enchaîne les bons exercices financiers. L'année 2017 sera toutefois une année particulière, et 2018 le sera davantage, puisqu'elle a accueilli dans ses comptes une partie des résultats d'Opel Vauxhall (la marque allemande est consolidée dans les comptes à partir d'août 2017, la consolidation en année pleine aura donc lieu en 2018)... Pour le meilleur et pour le pire!

Un chiffre d'affaires qui monte en flèche

Le meilleur, c'est évidemment sur le chiffre d'affaires puisque le groupe PSA a enregistré une hausse de près de 21% de ses recettes en 2017. Avec 65,2 milliards d'euros de chiffres d'affaires, le groupe PSA franchit un seuil en termes de taille, ce qui correspond à l'ambition de Carlos Tavares d'en faire un "champion européen".

Hors Opel, les marques "historiques" du groupe (Peugeot, Citroën et DS) ont toutefois affiché un chiffre d'affaires en hausse de 13%, dont 10% pour la seule division automobile. Cette performance est à comparer avec la faible progression des ventes en 2017 pour ces trois marques: + 2,6% (+15,4% en intégrant Opel-Vauxhall). Cet écart traduit une très forte amélioration de la rentabilité des ventes. L'impact du mix-produit, c'est-à-dire la capacité des marques à vendre des modèles mais dans des finitions supérieures, a permis de gonfler le résultat net d'environ 900 millions d'euros supplémentaires à 2,358 milliards d'euros.

Lire aussi : Renault-PSA : la Bourse change son fusil d'épaule !

Il faut y voir l'effet des derniers modèles dont le désormais très célèbre 3008, rejoint par le 5008, mais également de la nouvelle C3 côté Citroën. La direction espère que le levier mix-produit agira davantage encore en 2018 avec l'arrivée de nouveaux modèles comme la DS7 Crossback, mais également, l'année pleine de la C3 Aircross côté Citroën, ou encore le renouvellement de la Peugeot 508.

La marge opérationnelle gâchée par Opel

La marge opérationnelle du PSA "canal historique" a ainsi grimpé de plus d'un point à 7,1%. Celle-ci restera néanmoins confinée à 6,1% après l'intégration d'Opel Vauxhall. Carlos Tavares sauve la face puisqu'il maintient stable ce ratio extrêmement suivi par les marchés (6% en 2016). Il est confirmé par un résultat opérationnel courant du groupe à 3,991 milliards d'euros, en hausse de 23%. L'impact d'Opel-Vauxhall l'a à peine effleuré avec ses 179 millions d'euros de pertes.

Le groupe PSA affiche donc des résultats de bonne facture, malgré un environnement dégradé sur certains marchés (la Chine notamment) et l'intégration complexe d'Opel. Sur le premier marché automobile du monde, Carlos Tavares a reconnu un raté. L'effondrement des ventes et des parts de marché (1,7% contre plus de 4% deux ans auparavant) ont largement impacté la performance commerciale du groupe. La Chine est devenue le troisième marché automobile du groupe, alors qu'il était le premier en volume en 2015.

Lire aussi : PSA à l'offensive en Asie du Sud-Est

Pour Carlos Tavares, le pire est cependant passé en Chine... Sans prendre le risque d'afficher des objectifs comme celui de vendre un million de voitures dans la région en 2018 (désormais, le groupe espère en vendre 460.000), il a jugé que les marques s'étaient désormais repositionnées sur les SUV, le segment le plus porteur.

Lire aussi : Peugeot, Citroën et DS en Chine: le pire est-il passé ?

Mix-produit, mix-géographique: le cap est maintenu

En tout état de cause, la stratégie de PSA continuera à s'appuyer sur un meilleur mix géographique avec la montée en puissance en Iran, le redressement attendu en Russie, mais également l'implantation industrielle dans l'Asean dès la fin de l'année. L'autre pilier reste le plan produit, avec une intensification des lancements commerciaux. Carlos Tavares a ainsi annoncé que PSA lancera 29 nouveaux modèles en 2018 (VU compris) contre 17 en 2016.

Le patron du groupe, qui vient d'être renouvelé dans ses fonctions, compte bien poursuivre sur cette voie qui a permis de porter les taux de rentabilité au plus haut. Celui qui s'est toujours insurgé contre les stratégies de volumes a également ajouté que le seuil des 4 millions de voitures était à portée de main pour PSA en 2018... En intégrant Opel-Vauxhall bien sûr...