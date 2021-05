Recharger sa voiture électrique en quelques minutes ? L'Allemagne met le turbo

Avec le développement des ventes voitures électriques, le manque de bornes de recharge dans les villes ou les villages et sur les axes routiers, mais aussi le faible nombre de bornes à recharge rapide constituent un enjeu crucial. L'Allemagne l'a bien comprise et accélère. Les députés allemands viennent d'adopter une loi pour installer d'ici à 2023 un réseau public de 1.000 stations de recharge ultra-rapides. D'une puissance d'au moins 150 kilowatts, elles permettent la recharge en quelques minutes de la batterie. Le rêve de tous ceux qui roulent en voitures électriques ou hybrides qui ne peuvent pas recharger à leur domicile. Face au manque de bornes et au comportement de certains automobilistes qui utilisent ces places pour stationner, l'accès à la recharge tourne au casse-tête.

Aujourd'hui 800 stations de recharge ultra-rapides

Avec ce projet, l'Allemagne entend plus que doubler son réseau de stations de recharge ultra-rapides. Il n'existe actuellement qu'environ 800 points de charge de plus de 150 kilowatts, soit environ 2,4% de toutes les bornes de recharge accessibles au public, selon le ministère allemand des Transports. L'Etat fédéral, qui ne sera pas lui-même l'exploitant des stations de recharge, va lancer des appels d'offres cet été pour signer des contrats sur le long terme avec des acteurs privés.

Le marché automobile allemand connaît depuis des mois un essor des ventes de voitures électriques. Les nouvelles immatriculations de voitures 100% électriques ou hybrides ont augmenté en avril de près de 400% sur un an, pour atteindre 50.800 unités, soit une part de marché de 22%.

Plusieurs constructeurs privés (BMW, Mercedes, Ford, Volkswagen et Hyundai) ont fondé en 2017 la société Ionity, basée à Munich, pour normaliser l'utilisation des véhicules électriques sur longs trajets. A fin 2020, la co-entreprise avait installé en Europe un réseau de 300 bornes représentant plus de 1.200 chargeurs individuels en Europe.

Pour rappel, en France, le gouvernement a annoncé en octobre 2020 un objectif de 100.000 points de recharge ouverts au public d'ici à la fin 2021. L'État a prévu une enveloppe de 100 millions d'euros pour les sociétés souhaitant développer des stations de recharge sur les grands axes routiers français (autoroutes et nationales).

L'UE vise un million de bornes d'ici à 2025

Au niveau européen, l'objectif est d'atteindre un million de bornes d'ici à 2025, avait indiqué fin mars la Cour des comptes européenne dans un rapport. L'UE comptait en 2020 quelque 224.500 points de recharge accessibles au public, selon des données de la Commission européenne. Elles sont essentiellement situées dans trois pays. : l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, qui concentrent à eux trois la grande majorité (69%) des points de recharge.

Le rapport avertissait que "si le déploiement des infrastructures continue au rythme de la période 2014-2020, il y a fort à parier que l'objectif du million de points de recharge ouverts au public à l'horizon 2025 ne sera pas atteint". "Pour combler l'écart, environ 150.000 nouveaux points seront nécessaires chaque année, soit approximativement 3.000 par semaine".

Bruxelles a présenté en décembre 2020 une feuille de route pour une "mobilité durable" avec l'ambition d'avoir au moins 30 millions de voitures "zéro émission" sur les routes européennes d'ici à 2030, ce qui nécessite que 3 millions de points publics de recharge soient accessibles à cette date. Selon le rapport de la Cour des comptes, "quelque 2 millions de véhicules électriques (sont) actuellement immatriculés dans l'UE".

Aux Etats-Unis, où les ventes de voitures électriques ne représentaient encore que 2,5% au premier trimestre, Joe Biden a fait de la construction de ces alternatives aux stations essence une priorité. Le président américain a promis 500.000 bornes de recharge pendant sa campagne.