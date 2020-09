Renault : les syndicats rejettent le projet de restructuration et ses 15.000 suppressions de postes

Photo prise le 6 mai 2020 à l'intérieur de l'usine Renault de Flins (menacée par l'actuel plan de restructuration): un ouvrier avec masque chirurgical travaille sur la chaîne de montage des Renault Zoe, le constructeur automobile ayant relancé sa production après la mise en place de mesures de protection anti-Covid. (Crédits : Reuters)

Le plan du constructeur automobile français pour sortir du rouge prévoit plus de 2 milliards d’euros d’économies sur trois ans, la fermeture du site de recyclage de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), la fin de l’assemblage de voitures à Flins (Yvelines) et 15.000 suppressions d’emplois dans le monde, dont 4.600 en France. Pour les syndicats, dont l'avis est consultatif, c'est non. La CFDT notamment fustige un plan drastique annoncé "alors que la stratégie de l'entreprise reste basée sur des hypothèses qui évoluent tous les jours".