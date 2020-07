Les premières pistes de Luca de Meo pour redorer l'image de Renault

"Le centre de gravité de la gamme Renault doit être plus haut", a résumé Luca de Meo, le nouveau patron du groupe automobile français. Avec sa numéro deux, Clotilde Delbos, ils partagent une même analyse, la stratégie produit doit être la pierre angulaire du redressement du groupe en allant chercher des ventes à plus forte valeur. "La course aux volumes était une erreur", avait déjà déclaré Clotilde Delbos en mai dernier lors de la présentation d'un plan de restructuration visant à faire économiser 2 milliards d'euros de coûts fixes par an, à terme.

Le pricing power, concept emprunté à PSA

En ce jour funeste où Renault enregistre une perte nette de plus de 7 milliards d'euros, il était urgent de donner aux analystes et à la presse, des gages sur les actions engagées pour redresser la situation. C'est pourquoi ils se sont attardés sur la nécessité de...