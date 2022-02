Renault prépare un ambitieux plan de reconquête à l'international

L'international, angle mort de la Renaulution ? Présenté l'an dernier par le nouveau directeur général du groupe, Luca de Meo, le plan de redressement de Renault fait-il l'impasse sur les marchés non-européens ? En rappelant qu'"après dix ans d'internationalisation, le groupe vend des voitures dans 130 pays, mais c'est en Europe qu'il réalise les trois quarts de nos profits, voire la moitié dans seulement cinq pays", Luca de Meo pouvait laisser penser qu'il concentrerait ses efforts sur les zones les plus rentables. Il n'en est rien.

Selon nos informations, le groupe peaufine un plan spécifique pour ces marchés qui regroupent l'Inde, les pays d'Amérique latine et de la zone Afrique-Moyen-Orient. Avec une gamme de modèles entièrement dédiée à chacun de ces marchés. Le cahier des charges de ce plan qui doit être adopté en 2022 doit concentrer la marque aux losanges sur les segments "B" (citadines) et "C" (compactes), et l'ouvrir sur le segment des pick-ups, confirme Fabrice Cambolive, patron des ventes de Renault. Ainsi, Renault disposera d'une gamme qui ne sera plus piochée dans le catalogue Dacia ou issue d'une réadaptation des modèles de la marque au losange. Ils devront répondre aux spécificités locales et assurer la nouvelle stratégie de Renault de montée en gamme.

"Nous voulons asseoir notre présence et notre rentabilité dans les pays où nous avons une capacité à chercher des clients sur des tranches de prix bien définies", explique Fabrice Cambolivel.

C'est la fameuse règle du 5% de parts de marché que Luca de Meo avait déjà théorisé chez Seat, qu'il a dirigée entre 2014 et 2020, et qui correspond au seuil minimal au-dessus duquel une marque existe sur un marché et crée de la valeur.

La nouvelle gamme que prépare Renault partagera les plateformes modulaires de l'Alliance, notamment la CMF-B sur laquelle ont été conçus les derniers Duster et Clio. Le développement de ces nouveaux modèles portera le délai de leur présentation à horizon 2025/2026.

En attendant la nouvelle gamme...

En attendant, Renault déploiera une nouvelle gamme développée sous l'ancien cahier des charges, inspiré de modèles Dacia. Renault vient ainsi de lancer sous sa marque le SUV de Dacia Duster au Brésil, tandis que des versions dérivées du Sandero et de la Logan suivront entre 2022 et 2023. En Russie, deux modèles seront également commercialisés sur cette période, dont un bénéficiera d'une déclinaison cross. Au total, trois nouveaux modèles seront lancés dans les pays tiers entre 2022 et 2023.

En Turquie et au Maghreb, le choix des produits n'est pas encore tranché puisque ces pays ont la particularité d'accueillir les marques Renault et Dacia. La Chine, elle, fera l'objet d'un autre plan spécifique et qui sera défini ultérieurement, confie une source interne.

Derrière la faiblesse, une force

Pour Luca de Meo, la question de l'international hors-Europe est donc un sujet majeur pour Renault. Sa faible contribution aux bénéfices du groupe constitue une faiblesse autant qu'un atout. Avec 44% des ventes réalisées hors-Europe, Renault est beaucoup moins dépendant de son marché domestique que l'ex-PSA (fusionné avec FCA pour devenir Stellantis). Surtout, l'ex-Régie dispose de solides positions sur certains marchés clés dans les pays émergents comme le Brésil (entre 6 et 8% de parts de marché), l'Argentine, la Russie, les pays du Maghreb, ou encore l'Inde. Le potentiel de croissance sur ces marchés est immense... Certains modèles ont déjà fait mouche comme le Duster au Brésil, le Kwid en Inde ou plus récemment le Triber. Mais cette stratégie colle encore trop à celle de l'ancienne direction, focalisée sur les volumes et le segment "B", celui des citadines comme la Clio ou le Captur.

Luca de Meo l'a bien compris. A ses yeux, l'international ne peut pas être un angle mort stratégique et doit donc se caler sur sa nouvelle philosophie: tirer la valeur vers le haut, quitte à renoncer à des volumes. C'est précisément le cahier des charges que doit suivre cette nouvelle gamme.