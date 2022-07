Renault présente une ambitieuse stratégie de moteurs électriques « made in France »

Une semaine après Stellantis, c'est au tour de Renault de donner le coup d'envoi de la mise en production de ses moteurs électriques. C'est à Cléon, près de Rouen, que le groupe automobile français compte fabriquer sa gamme de moteurs pour voitures électriques. L'usine mécanique historique de Renault (fabrication de moteurs et boîtes de vitesse) table sur une capacité d'un million de moteurs par an en 2024... L'investissement total s'élève à 620 millions d'euros.

Fin de vie pour la Zoé, et pour son moteur

Le site fabriquera à terme plusieurs familles de moteurs électriques afin de fournir une diversité de véhicules électrifiés. A moyen terme, le 5DH devrait rester majoritaire avec 500.000 unités par an. Ce moteur est destiné aux véhicules hybrides, une technologie que Renault veut généraliser sur l'ensemble de ses marchés y compris en dehors d'Europe. Le moteur 5AX qui équipe l'actuelle Zoé dispose de deux lignes de production d'une capacité totale de 240.000 unités. Or, la Zoé est en fin de vie et sa remplaçante sera équipée d'une nouvelle famille de moteurs intitulée 6A et fruit de la collaboration des membres de l'Alliance Renault-Nissan.

Une nouvelle famille de moteurs

Le 6A sera composé du 6AK, un petit moteur de 100kw destiné à la future R5 (prévu pour 2024). Celle-ci va s'installer sur une des deux lignes du moteur de la Zoé qui passera progressivement de 120.000 à 240.000 unités en 2025. Le deuxième membre de la famille s'appelle le 6AM et développera 220 chevaux (160kw) et il équipe d'ores et déjà la nouvelle Mégane E-Tech, la remplaçante de la Zoé, dont l'ambition n'est rien de moins que retrouver la place de numéro un du marché européen. Renault indique avoir déjà dépassé les objectifs qu'il s'était fixé sur sa Megane E-Tech, lancée en mai, avec plus de 20.000 prises de commandes. Le 6AM équipera également l'Ariya, le nouveau SUV de l'allié Japonais (dont Renault détient 44% du capital). Les capacités du 6AM devraient passer de 100.000 unités par an à 240.000 en 2024. A noter, que le 5AX gardera une ligne de production notamment pour les Kangoo électriques qui viennent juste d'être renouvelés.

Renault, spécialiste du rotor

Renault veut capitaliser sur sa longue expérience dans les voitures électriques, acquise avec le lancement de la Zoé en 2009, pour préserver un avantage technologique avec la concurrence. Avec sa génération de moteurs 6A, les ingénieurs du losange affirment avoir amélioré la technologie du rotor bobiné qui permet de s'affranchir des aimants permanents. Cette technologie nécessite davantage de cuivre mais beaucoup moins de terres rares dont les approvisionnements proviennent de Chine. Ce rotor dispose de huit pôles, une exclusivité mondiale puisque, d'après les ingénieurs Renault, seul BMW a réussi à développer un rotor atteignant les six pôles, une technologie qui permet d'accroître considérablement la densité énergétique.

Electricity s'étend en Normandie

L'électrification est une thématique stratégique majeure pour Renault. Son directeur général, Luca de Meo, a lancé un chantier colossal de reconversion industrielle en France : le projet Electricity qui réunit trois sites dans les Hauts-de-France (Douai, Maubeuge et Ruitz) doit produire jusqu'à 480.000 voitures électriques à horizon 2025. Ainsi, l'usine de Cléon complète le dispositif industriel de ce campus. Pour Jose Vicente de los Mozos, directeur industriel du groupe, Renault se donne ainsi les moyens de maîtriser 80% de la chaîne de valeur de la voiture électrique puisqu'en propre ou à travers des coentreprises, Renault produira des batteries, des moteurs électriques, de l'électronique de puissance... Le constructeur sécurise plusieurs filières de matières premières comme un accord l'a prouvé au Maroc pour se fournir en cobalt. Ou encore, toute la partie économie circulaire pour la deuxième vie des batteries, avec l'usine de Flins, située en Ile-de-France.

Renault a donné d'importants gages de pérennité aux salariés du site de Cléon, et aux élus présents lors de l'inauguration. Le groupe a même annoncé que c'est ici que sera produit le moteur de nouvelle génération en cours de développement avec Valeo et qui devrait débarquer en 2027.