Sergio Marchionne est mort trois jours après son départ de Fiat

"Malheureusement, ce que nous redoutions est arrivé. Sergio Marchionne, l'homme et l'ami, s'en est allé", a déclaré dans un communiqué John Elkann, représentant de la famille Agnelli et président de Fiat Chrysler Automobiles (FCA).

Sergio Marchionne, patron emblématique jusqu'à samedi de FCA, est décédé, a annoncé mercredi la famille Agnelli qui contrôle le constructeur automobile italo-américain.

L'état de santé de Sergio Marchionne s'était brusquement dégradé samedi à la suite de complications opératoires dans un hôpital de Zurich et Fiat a annoncé son remplacement par Mike Manley, le patron de la division Jeep de FCA.

"Je pense que le meilleur moyen d'honorer sa mémoire est de construire sur l'héritage qu'il nous a laissé, cultiver les valeurs d'humanité, de responsabilité et d'ouverture morale dont il a toujours été le promoteur le plus convaincu", a affirmé le patron d'Exor, John Elkann, petit-fils de Gianni Agnelli, la figure historique de Fiat.

"Ma famille et moi-même serons toujours reconnaissants de ce qu'il a fait, et nos pensées vont vers (sa compagne) Manuela et ses fils Alessio et Tyler. Je renouvelle ma demande demande de respecter la vie privée de la famille de Sergio", a-t-il ajouté.