Construction : Saint-Gobain poursuit son rêve américain en achetant Kaycan

L'Amérique du Nord fait toujours rêver les multinationales françaises. Saint-Gobain vient d'y signer une troisième acquisition stratégique en moins de deux ans et demi. Pour 928 millions de dollars (860 millions d'euros), le fabricant et distributeur de matériaux de construction et de verre s'offre Kaycan. « Un acteur majeur des matériaux de rénovation », déclare Benoît Bazin, directeur général du groupe cité par l'AFP.

Après avoir acheté, en février 2020, le plâtrier Continental Building Products pour 1,3 milliard d'euros, puis, en novembre 2020, la plateforme de solutions d'imperméabilisation GCP Applied Technologies pour 2 milliards d'euros, la société cotée au CAC 40 mise sur le bardage, ce revêtement de façade en aluminium, bois, composite ou vinyle.

De cette entreprise recensant 1.300 personnes réparties aux Etats-Unis et au Canada, Saint-Gobain prévoit, déjà, de céder 10 agences de distribution implantées côté étasunien tout en conservant l'activité de distribution côté canadien. Au total, avec Kaycan, la multinationale française espère « dépasser 10 milliards de dollars » de chiffre d'affaires en 2022 aux Etats-Unis.

Miser sur la rénovation dans le BTP, objet de plans de relance massifs

En réalité, avec le recours à des modes constructifs « plus modernes, plus légers et plus durables », le groupe coté au CAC 40 mise sur la rénovation des bâtiments publics et privés, objet de financements se chiffrant en milliards d'euros dans les plans de relance post-Covid. « Nous ne vendons plus des produits mais des solutions, et sommes l'acteur le mieux placé pour décarboner le bâtiment qui représente 40% des émissions de CO2 », a l'habitude de répéter son directeur général Benoît Bazin.

Cette emplette n'a en effet rien de surprenant au regard de la stratégie du fabricant et distributeur de matériaux de construction et de verre . Elle s'inscrit dans les plans successifs « Transform & Grow » et « Grow & Impact » visant à « devenir le leader mondial de la construction durable » et à « faire des acquisitions pour prendre de la valeur ». En octobre 2021, le patron de Saint-Gobain Benoît Bazin avait annoncé un rehaussement de la part de l'investissement de 1,5 à 1,8 milliard d'euros d'ici à 2025.