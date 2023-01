Equipements sportifs : la PME Nouansort profite à plein des JO 2024

La PME Nouansport, basée dans le sud de la Touraine, profite à plein des effets des Jeux Olympiques de Paris en 2024 impliquant de construire de nouveaux centres d'entraînement sportif. Ainsi la société dirigée par Bernard Rony vient de remporter le marché des équipements intérieurs de l'Arena de la Porte de la chapelle, dans le nord de la Capitale. Il s'agit notamment de tribunes et de panneaux de basket-ball amovibles pour ce palais des sports modulable, en cours de construction par le groupe Bouygues. Nouansport est également en discussions avancées avec la ville de Bobigny (Seine-Saint-Denis) pour équiper le projet Prisme. Cette future structure de handisports permettra également l'entraînement des sportifs en prévision des JO 2024.

Depuis deux ans environ, l'événement sportif mondial provoque un effet d'entraînement global sur le marché des équipements sportifs en Ile-de-France, et les sous-traitants profitent largement de cet appel d'air. Cette année, Nouansport réalisera ainsi 30% de son chiffre d'affaires total (7 millions d'euros en 2022) grâce aux différents contrats des JO. Rachetée en 2017 par Bernard Rony, ancien directeur de sites industriels pour Seb et Dupont, la société familiale est spécialisée dans la fabrication des équipements intérieurs pour les sports de ballon (Futsal, basket-ball, handball, volley-ball) et la gymnastique. À ce titre, elle conçoit dans ses ateliers de Nouans-les-Fontaines, à 50 kilomètres de Tours, des cages de buts de handball, des panneaux de basket-ball, ainsi que des poteaux de tennis, de badminton et de volley-ball. Nouansport réalise également des tapis, des bancs de touche et des tribunes de spectateurs. Avec un catalogue de 500 références environ, la PME, qui employait 48 salariés l'année dernière, revendique la première place dans l'Hexagone sur cette niche face à ses deux concurrents principaux, Marty sports à Angers et Sport France à Boran-sur-Oise. Grâce à un bureau d'étude de six collaborateurs, Nouansport tente de se différencier de ses challengers en injectant de plus en plus de valeur ajoutée et d'innovation au cœur de ses produits.

Origine France garantie

Parmi ses marchés récents et les plus innovants, la PME tourangelle a notamment conçu les panneaux de basket-ball escamotables du cours de tennis Philippe Chatrier à Roland Garros. L'espace découvrable accueille ainsi régulièrement des compétitions organisées par la Fédération Internationale de Basket-ball (FIBA). Nouansport réalise aussi des systèmes de séparation de salles de sport dotés de rideaux descendants, entièrement amovibles et brevetés. La société vient enfin de lancer une nouvelle gamme de poteaux de tennis, enrichis d'une nouvelle dimension design. En plus de leur technicité élevée, ces supports de filets offrent des espaces de communication pour les marques sponsors des clubs.

En outre, Nouansport, qui a équipé en 2022 le Centre national d'entraînement de la Fédération française de tennis à Paris, se verra sous-traiter en 2023 un nouveau complexe tennistique par la ville du Plessis Robinson dans les Hauts-de-Seine. À côté de cette dimension d'ingénierie, la société fait également valoir auprès de ses prospects sa certification Origine France Garantie, le plus exigeant des labels du Made In France. « 80% de notre gamme d'équipements en fer, en acier et en bois proviennent de matériaux sourcés dans l'Hexagone, assure Bernard Rony. Nouansport est, à ce titre, un véritable fabricant français ».

Outre l'ajout « d'intelligence » dans ses dispositifs indoor (intérieurs), la société compte se diversifier à grande échelle dans les installations sportives d'extérieur dès cette année. Nouansport profite ainsi de la coupe du monde de Rugby en septembre 2023 pour muscler sensiblement son offre, pour l'instant réduite aux poteaux et bancs de touche, concernant le ballon ovale. Au sein de la nouvelle gamme, l'innovation proposée aux clubs concernera notamment de nouveaux espaces de communication sur les équipements. Grâce à cet éventail de solutions diversifiées, Bernard Rony espère propulser le chiffre d'affaires de la société à 10 millions d'euros. Nouansport devrait parallèlement voir ses effectifs grimper à 80 collaborateurs.