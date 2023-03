Immobilier : à la veille du Mipim, le moral des professionnels en berne

C'est un « panorama » réalisé chaque année par le cabinet d'audit EY Consulting et la fondation Palladio « agir pour la construction de la ville de demain » sur le moral et la confiance des acteurs de l'immobilier et de la ville. Publié depuis sept ans juste avant la semaine du Marché international des professionnels de l'immobilier (Mipim) à Cannes, ce document que La Tribune dévoile ce 9 mars est intitulé « Une industrie sous tension(s) ».

Lire aussiImmobilier : le patron du Bâtiment alerte sur une « cassure » du logement neuf en 2023

Fruit de près de 1.000 entretiens - 515 dirigeants, 293 étudiants et 37 interviews approfondies -, il s'appuie sur 38 fédérations et organisations professionnelles dans l'architecture, la commercialisation, le conseil, la construction, le financement, la gestion, l'ingénierie, l'investissement, la promotion, l'urbanisme et l'aménagement.

Une petite moitié des dirigeants se dit « optimiste »

D'emblée, il en ressort que la filière affiche des résultats « mitigés » en 2022 avec +0,9% de croissance, contre 2,6% pour l'économie nationale et loin des +6,2% de résultats entre 2021 et 2020, Covid oblige. Sans surprise, seule une petite moitié (52%) des dirigeants interrogés se dit donc « optimiste » quant à ses perspectives à douze mois, contre 84% début 2022.

« Face aux incertitudes géopolitiques et financières, à une crise de l'offre et à une hausse des charges, la chute de confiance a été assez brutale à l'automne 2022 », relève Marc Lhermitte, associé chez EY Consulting responsable des activités liées à la compétitivité, à l'attractivité et au développement économique.

« C'est la première fois qu'on observe une chute de confiance généralisée et que cela touche toutes les classes d'actifs », appuie Quentin Nam, manager chargé des projets de développement économique et immobiliers.

L'immobilier reste-t-il le premier secteur industriel de l'économie ?

Les commercialisateurs, les gestionnaires et les promoteurs demeurent les plus inquiets, impactés par l'inflation, dans l'immobilier neuf (coûts de production) comme dans l'ancien (hausse des charges). L'adaptation de ce parc existant offre, en revanche, des carnets de commandes et des perspectives « prometteurs » dans le marché de la rénovation pour 2023-2024, souligne l'étude.

« Le bâtiment est toujours en décalage par rapport aux autres secteurs de la filière. A cela peuvent s'ajouter les travaux de rénovation, notamment énergétique, même si leur volume paraît encore limité », décrypte Quentin Nam.

Il n'empêche. Devant la santé, le luxe, la chimie, l'agroalimentaire ou l'automobile, la fabrique de la ville demeure le premier secteur industriel de l'économie française. Les professionnels ont créé, en 2022, 27.400 emplois nets. Certes c'est trois fois moins qu'en 2021 [64.400, Ndlr], mais il faut bien répondre aux besoins démographiques de bureaux, de commerces, de logements et, logiquement, d'équipements publics.

« Le secteur représente encore 10% de la création nette d'emplois et 10% du PIB [286,8 milliards d'euros, Ndlr]. 74% des dirigeants interrogés ont même l'intention de recruter encore davantage dans les 3 ans qui viennent », assure ainsi Marc Lhermitte.

Lire aussiImmobilier : « les problèmes de recrutement sont bien plus profonds que ce qu'on imagine »

La priorité donnée à la lutte contre le dérèglement climatique ?

De fait, les professionnels estiment que le climat des affaires « est plus conjoncturel que structurel ». Si la guerre en Ukraine a provoqué une remontée des taux d'intérêt, une augmentation des coûts de l'énergie, des tensions sur l'approvisionnement, une baisse de la consommation des ménages, l'accélération de la révolution numérique, ainsi que la lutte contre le dérèglement climatique devraient devenir des relais de croissance demain.

« Tous témoignent qu'ils sont à un moment de transformation complexe, mais avec des projets, des moyens et des réserves d'investissements pour passer 2023 », note ainsi Marc Lhermitte.

« 76% des dirigeants disent s'apprêter à modifier leur stratégie dans les trois ans pour s'adapter à la transformation environnementale », insiste Quentin Nam.

L'industrie immobilière pèse près de 43% de la consommation d'énergie finale et 23% des émissions de dioxyde de carbone, selon les derniers chiffres du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires. Tous les maillons de la chaîne de valeur sont concernés : de la conception à l'usage des bâtiments, en passant par la construction et la démolition. Tous les professionnels l'admettent : cela demande de mettre en œuvre des changements « stratégiques, opérationnels, financiers et culturels ». Lesquels ? Cela fera l'objet d'une prochaine étude à paraître en juin 2023.

Lire aussiNeutralité carbone en 2050 : comment Bouygues, Eiffage, La Poste et Saint-Gobain avancent vers cet objectif

Téléchargez l'étude en intégralité