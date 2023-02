Immobilier : et le nouveau directeur général d'Icade est...

Quelqu'un d'une quarantaine d'années, reconnu des professionnels de l'immobilier et venant de l'externe. C'est ce portrait-robot qu'avait dessiné, pour La Tribune, une source proche du dossier pour décrire le successeur d'Olivier Wigniolle. Le directeur général d'Icade, la filiale immobilière de la Caisse des Dépôts, achèvera son deuxième et dernier mandat lors de l'assemblée générale du 21 avril prochain.

Un pur produit du groupe Casino

Selon des sources concordantes, le nouveau patron s'appelle Nicolas Joly et il a 40 ans (41 ans en août prochain). Diplômé de CentraleSupélec en mathématiques et en physique en 2004, il commence sa carrière comme analyste chez le géant mondial des centres commerciaux, Unibail-Rodamco-Westfield, avant d'être nommé, deux ans plus tard, directeur adjoint des investissements.

C'est en 2008 qu'il rejoint le groupe Casino, son employeur actuel, comme directeur des investissements dans l'immobilier, avant de devenir directeur immobilier en 2011 puis vice-président exécutif chargé de l'immobilier en 2013, et enfin, directeur général de Casino Immobilier en 2016.

Icade affiche des « résultats très solides » pour 2022

En parallèle, Nicolas Joly occupe des postes chez Mercialys, la foncière du groupe Casino, d'abord comme directeur de la gestion d'actifs de 2014 à 2016, suivi de la fonction de vice-président exécutif de 2016 à 2020. Plus récemment, en mai 2022, il est promu directeur de projets M&A (fusions-acquisitions, Ndlr) du groupe Casino et président de Casino immobilier.

Il rejoint Icade à un moment où la foncière affiche des « résultats très solides » pour 2022. Son chiffre d'affaires, qui s'établit à 1,8 milliard d'euros, est en croissance de 9%, porté par la promotion (1,26 milliard, + 17%). Idem pour son cash-flow net courant en hausse de 7% à 417 millions d'euros. Tant est si bien que le dividende devrait progresser de 3,1% par rapport à 2021 et s'établir à 4,33 euros par action si l'assemblée générale du 21 avril 2023 l'accepte.

